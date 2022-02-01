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Erzurum’da Narkotik ekipleri tarafından bir araçta yapılan aramada duvar kağıdı rulosuna gizlenmiş 11 kilo 400 gram skunk maddesi ele geçirildi.

Erzurum Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince şüphe üzerine bir araç durduruldu. Ekipler tarafından araçta yapılan aramada 4 parça duvar kağıdı rulosuna gizlenmiş şekilde 11 kilo 400 gram skunk maddesi ele geçirildi.

Araçta bulunan Şahin K. isimli şahıs sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak ceza evine gönderildi.

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