Erzurum'da 11 kilo skunk maddesi ele geçirildi

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ERZURUM, (DHA)ERZURUM´da şüphe üzerine durdurularak arama yapılan bir araçta 11 kilo 400 gram skunk adlı uyuşturucu madde ele geçirildi.

Erzurum Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 31 Ocak günü şüphelendikleri bir aracı durdurarak arama yaptı. Narkotik polisleri, araçta duvar kağıdı rulosuna gizlenmiş şekilde 11 kilo 400 gram skunk maddesi ele geçirildi. Uyuşturucu ile ilgili olarak gözaltına alınan Şahin K., çıkarıldığı adliyede tutuklandı.DHA-Güvenlik Türkiye-Erzurum / Merkez ERZURUM, (DHA)

2022-02-01 20:00:43



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