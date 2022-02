Erzurum Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliğine bağlı Kasaplar Odası Başkanlığının Olağan Genel Kurul Seçimi yapıldı.

Tek liste halinde yapılan seçimde Kasaplar Odası Başkanı Kenan Ejder güven tazeledi.

Kasaplar Odası Başkanlığına bağlı 114 üyenin bulunduğunu ifade eden Kasaplar Odası Başkanı Kenan Ejder, 58 kasap dükkânın resmi olarak kapandığını söyledi.

Ejder, “Kasaplar Odası Başkanlığına bağlı 114 üye bulunurken 58 kasap dükkânın resmi olarak kapandı. Büyük alışveriş merkezlerinde her türlü ürünü satmasıyla yaşanan haksız rekabet küçük esnafı bitirme noktasına getirmiştir. Şehir içerisinde bir biri ardına açılan AVM’ler nedeniyle esnafımız kapanma tehlikesiyle karşı karşıya kalmaktadır. Kasap olmadan semt olmaz. Küçük esnaf, mahallenin, sokağın ve caddenin sönmeyen ışığıdır, sosyal koruyucusudur. Kasaplık yapan esnafın mesleklerini yavaş yavaş terk etmeye başladı. Dolayısıyla bu kesim ayakta tutulmazsa mahalledeki sosyal ilişkiler noksan kalıyor. Kasap esnafının yanındayız, esnafımız mağdur olmamalı” dedi.

Kasap esnafı sahipsiz

Kasap esnafının sorunlarının her geçen gün arttığını belirten Kasaplar Odası Başkanı Kenan Ejder, kasap esnafının sahipsiz olduğunu söyledi.

Ejder, “Kasaplık diye bir şey kalmadı artık. Eskiden ustalar, çıraklar olurdu. Şimdi bir kasapta bir çalışan var. Müşteri zaten yok. Bu insanlar nasıl eleman çalıştırsın. Bu meslek bitti bitecek. Bizler ülkemizde üretimin tüketimi karşılaması için çalışıyoruz. Kasaplar et satamaz hale gelmiştir. Büyük sermaye gruplarının market zincirleriyle mücadele edemediği için bir bir kapanan değişik iş kollarındaki küçük esnaf dükkânlarına, kasaplar da eklendi. Kasap esnafın sorunları bitmiyor. Kimse bize sahip çıkmıyor” diye konuştu.

