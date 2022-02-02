Yücel İldiz, ilk antrenmana çıktı Onursal Başkan Mehmet Sekmen’den birlik çağrısı

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Spor Toto 1. Lig'in 23. haftasında Manisaspor’u kendi evinde ağırlayacak olan BB Erzurumspor, hazırlıklarını Teknik Direktör Yücel İldiz, nezaretinde sürdürdü.

Mavi Beyazlı ekipte 22. haftada alınan Royal Bandırmaspor mağlubiyetinin ardından Erkan Sözeri ile yollar ayrılmıştı.

BB Erzurumspor Yönetimi Sözeri’den boşalan teknik direktörlük koltuğuna Yücel İldiz’i göreve getirdi.Yeni Teknik Direktör İldiz, takımın başında ilk antrenmanına çıktı. Antrenman öncesi yapılan tanışma toplantısının ardından takım halinde sahaya inilerek çalışmalara tam gaz start verildi.

Öte yandan Büyükşehir Belediye Başkanı, BB Erzurumspor Kulübü Onursal Başkanı Mehmet Sekmen, bugün sabah kulüp tesislerinde verilen kahvaltıya katıldı. Kulüp Başkanı Ömer Düzgün’ün yanı sıra yönetim kurulu üyeleri teknik heyet ve oyuncuların katıldığı kahvaltıda Başkan Sekmen birlik, beraberlik mesajı verdi.

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