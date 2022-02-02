Köpeklerin yaraladığı yaban keçisi tedavi edilecek

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Erzurum’a bağlı Uzundere ilçesi Sapanca Mahallesinde köpekler tarafından yaralanan yaban keçisi koruma altına alındı.

İhbarı alan fahri av müfettişi Yener Akyüz sapanca mahallesine giderek keçiye ilk tedavisini yaptıktan sona 13. Bölge Erzurum Doğa Koruma ve Milli Parklar genel müdürlüğü yetkililerine teslim etti. Fahri av müfettişi Yener Akyüz, “Sapanca mahallesi sakinleri tarafından bana gelen yaralı hayvan ihbarını değerlendirip Uzundere Sapaca mahallesine gittim mahalleye yakın bölgede köpekler tarafından yaralanan yabani keçiye ilk müdahale yaptım Erzurum 13. Bölge müdürlüğünden gelen ekiplere teslim ettim tedavisi tamamlandıktan sonra yaban keçisi tekrar bulunduğu ortama salacağız” dedi.

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