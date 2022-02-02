Meteorolojiden çığ uyarısı

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Meteoroloji Bölge müdürlüğü Doğu Anadolu Bölgesi için çığ uyarısında bulundu.

Erzurum Valiliği’nce yapılan yazılı açıklamada Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü’nün uyarısına göre, bölgede yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ riski olmasında dolayı meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olunmalarının istendiği bildirildi.

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