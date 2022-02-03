Başkan Sekmen’den Regaib Kandili mesajı

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, “Recep ayı içerisinde bulunan Regâib Kandili, Rabbimizin rahmetinin, affının ve lütfunun yağmur gibi insanlığa yağdığı müstesna gecelerden biridir” dedi.

Başkan Sekmen, Regaib Kandili dolayısıyla yayımladığı mesajında, şu görüşlere yer verdi: “Üç aylar olarak ifade edilen Recep, Şaban ve Ramazan ayları, kalplerin ve gönüllerin manevi doyum mevsimidir. Üç aylar Müslümanlar için sevinç ve mutluluk aylarıdır, müstesna gecelerdir. İşte bu özel gün ve geceler, Cenabı Hakk’ın rahmet, bereket ve mağfiretine olan iştiyakımızı zirve noktaya taşıyıp huzur iklimine doğru seyahat ettiğimiz özel zaman dilimleridir. Bu mübarek geceleri fırsat bilerek, Yüce Rabbimizin çağlar üstü evrensel mesajını anlama, O’nun anlam ve hikmetiyle buluşma ve hayatımıza tatbik etme adına, her daim gayretli olmak durumundayız. Rabbimizin rahmet yüklü mesajı Kur’anı Kerim’i daha iyi anlamaya, bunun için de onun değerlerini yaşamaya, yaşatmaya ve bu çerçevede Fahri Kâinat Efendimiz, Sevgili Peygamberimiz Hazreti Muhammed’in (S.A.V.) örnek hayatını ve ahlakını da rehber edinmeye ihtiyacımız çok büyüktür. Rahmet ve mağfireti bol olan bu mukaddes günlerde ahlak ve erdemin, kardeşlik içinde bir arada yaşamanın, yetime, öksüze ve kimsesize kol kanat germenin, fakir ve ihtiyaç sahiplerine yardım etmenin, kutsal değerlere saygının, insani erdemler bağlamında ulaşılabilecek en üstün değerler olduğunu hissederek Yüce Allah’tan af dilemeliyiz. Bu duygu ve düşüncelerle tüm İslam âleminin Regaib Kandili’ni kutluyor, aziz vatanımız için Hakk’a yürüyen şehitlerimize Yüce Allah’tan rahmet, gazilerimize de acil şifalar diliyorum. Regaib Kandilimiz mübarek olsun.”

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