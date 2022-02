Aydemir: ‘Bizim derdimiz ülkemiz’ Aydemir ilahi hükmü hatırlattı Aydemir’den siyasette samimiyet vurgusu Aydemir: ‘Milletimizin teveccühüne minnettarız’

AK Parti Grup Yönetim Kurulu üyesi Milletvekili Aydemir, TBMM’de düzenlediği basın toplantısında, Cumhur ittifakının önemi ve millet indindeki hüsnü kabule dikkat çekerek, ‘Çünkü bizim derdimiz ülkemiz. Bizim derdimiz vatanımız.’ dedi.

Basın toplantısında üç aylar ikliminin ülkeye, Türk Milletine ve İslam alemine huzur ve bereket taşıyacağını kaydeden Milletvekili Aydemir, Türk Milletinin dualı bir millet olduğunu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ufkunda kaydedilen gelişme ve büyüme sürecinin ilanihaye devam edeceğini belirtti.

‘Güçlükle beraber bir kolaylık vardır’ ayeti

Sunumunda, İnşirah Suresi’nin mealine telmihte bulunan, ‘Şüphesiz güçlükle beraber bir kolaylık vardır. Gerçekten, güçlükle beraber bir kolaylık vardır.’ ayetlerine işaret eden Milletvekili Aydemir, dünyada da yaşanan ekonomik sıkıntıların sonunda dirayetli yaklaşımla birlikte ferahlığın hakim olacağına değindi.

İçinde bulunulan kış şartlarına ve kar yağışının yol açtığı bazı olumsuzluklara dikkat çeken Milletvekili Aydemir, Erzurum’da iki metreyi aşkın kar bulunduğunu, bu güçlüğe rağmen bahar ve yaz aylarında önceki dönem yaşanan kuraklığın baş göstermeyeceğini ve bereketin geleceğini vurguladı.

Kar şimdi sorun, baharda ise bereket

Aydemir, ‘Ben Erzurum’dan geldim, çok ciddi kar yağmıştı. Erzurum’da iki metreyi aşan bir kar vardı. Sadece Erzurum’da değil bütün ülke sathında bu yaşandı. Bu nasıl yansıyacak, inşallah bereket olarak yansıyacak. 2022 yılı önceki yıllara göre çok daha özel olarak önümüze zemin açmış olacak. ‘ dedi.

Ekonomideki pozitif süreç

Basın toplantısında 2022 yılıyla birlikte ekonomide yaşanan pozitif sürece değinen Milletvekili Aydemir, Ticaret Bakanlığı tarafından açıklanan ocak ayı ihracat rakamlarını paylaştı, 2021 yılının aynı dönemine göre kaydedilen yüzde 17’lik artışı dile getirdi.

Hakkı teslim

Muhalefetin izlediği istismar ve yıkım siyasetine rağmen, Türkiye’de hakkı teslim eden kesimlerin yoğunlukta olduğunu belirten Milletvekili Aydemir, yazar Bardakçı’nın muhalefete yönelik, ‘Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın olmadığı bir zaman diliminde ülkemizi bekleyen tehlikenin ne olduğunu n farkında mısınız? ‘ tespitini paylaştı.

Üç aylarla gelen bereket iklimi

‘Üç aylar Allah’ın izniyle bereket getirecek. Ülkemize, milletimize, bütün insanlığa bereket getirecek. ‘ diyen Milletvekili Aydemir, ‘Bu mübarek aylarda insanlar zihinlerini çok daha berrak hale getiriyorlar. Çok daha temiz bir zeminde düşünme imkanı buluyorlar. Böyle olunca da beyinler beyinleri etkiliyor, hepimize de bu sirayet ediyor. İnşallah bu sirayet eden hal ülkemizin kalkınmasına, gelişmesine, birliğimizin beraberliğimizin pekişmesine de vesile olur. ‘ ifadesine yer verdi.

Ocak ayı ihracatı

Milletvekili Aydemir, "Ocak ayındaki ihracat rakamları bir önceki yılın ocak ayına göre yüzde 17 arttı ve rekor kırdı, Cumhuriyet tarihinin rekoru olarak tarif ediliyor. Bu, içerideki bereketli iklimden, dünya ile yarışırken pozitif bir şekilde ayrışmamızdan, her alanda ciddi mücadele vermemizden kaynaklanıyor." diye konuştu.

Terörle mücadele

Türkiye’nin terörle tarihi bir mücadele verdiği, terörist yapılan yok edildiğini belirten Milletvekili Aydemir, ‘Terörle mücadele veriyoruz. MSB Bakanımız Sayın Akar’ın açıklamaları var, dışarıda ülkemize yönelen terörist faaliyetlerine dönük verilen çok ciddi mücadele var, orada enterne edilen çok sayıda terörist var. Allah’ın izniyle, hep söylüyoruz ya, milletimizin önünden bu neviden sıkıntıları bertaraf edeceğiz. Bundan sonrası için çok daha uygun bir zemin ortaya çıkacak.’ diye konuştu.

Aydemir’den millete saygı ve samimiyet vurgusu

Milletvekili Aydemir, ‘Samimi olduğumuz, kalbi olduğumuz için önümüzün açıldığını hep söylüyoruz. Biz cumhur ittifakı olarak böyle bakıyoruz. Diğer taraf ne yapıyor, sadece yıkım üzerine, sadece imha üzerine konuşlandıkları için kendi içlerinde de bir insicamları yok. muhalefet kalbi değil, birbirlerine karşı samimi değiller. Yıkım üzerine yöneldikleri için durdukları yeri tarif edenler de oluyor.’ dedi.

‘Muhalefettekilerin birbirine saygısı yok’

Muhalefetin sadece yıkım üzerine konuşlandığını savunan Milletvekili Aydemir, "Kendi içlerinde de bir insicamları yok, kendi içlerinde de bir kavgaları var. İYİ Parti sözcülerinin yaptığı ithamlar var. Kime karşı? CHP'ye karşı. 'Biz olmasak siz Cumhur İttifakı'ndan oy alabilir misiniz' sözleri oldu. Karşı taraf ne dedi? 'Sözün hükmü yok' dedi. Birbirlerine karşı saygıları yok. Bunların iktidar olmaları durumunda bu ülkeye verecekleri hiçbir şey yok." ifadesini kullandı.

Aydemir Yazar Bardakçı’nın tespitlerini aktardı

Milletvekili Aydemir, ‘Tarihçi Yazar Murat Bardakçı’nın düştüğü notlar var. Bir nevzuhur parti genel başkanının Abdulhamit benzetmesine dönük verdiği tepki ve Bardakçı’nn verdiği bir cevap var. İki yazı yazdı sayın Bardakçı, Abdulhamit ve Sayın cumhurbaşkanımızın benzetmesini yaptı. Abdulhamit’i yıkmaya çalışanlarla bugün iktidarı yıkmaya çalışanların aynı olduğunu, aynı yerde konuşlandığınına dair vurguları vardı. Hakikatte budur. Ardından şu ifadeyi, ki calibi dikkattir, not düştü: ‘Yarın sayın cumhurbaşkanı giderse, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın olmadığı bir zaman diliminde ülkemizi bekleyen tehlikenin ne olduğunu n farkında mısınız? ‘ diye sual açtı .Hakikaten de öyledir. ‘dedi.

‘Muhalefet iftira ve yalan siyaseti izliyor’

Basın toplantısında, ‘Muhalefetin kendi içlerinde bile bir insicam yok. Kardeşane bir yaklaşım yok. Bunların iktidar olması durumunda bunların bu ülkeye verecekleri hiçbir şey olmaz. ‘ kaydını düşen Milletvekili Aydemir, şunları söyledi; ‘ Yalan ve iftira siyaseti izliyorlar. Milletimiz de bunları asla gönlüne koymuyor, koymayacaktır. İnsanlarımız şunu söylüyor, evet ekonomi ile ilgili dünyada yaşanan bir sıkıntı var. Ama Türkiye’yi bu badireden çıkaracak yegane parti AK Partidir ve yegane oluşum da Cumhur ittifakıdır. Biz bu ittifaka çok değer veriyoruz. İttifakı ifade eden Milliyetçi Hareket Partisi, Büyük Birlik Partisi bizim için çok esaslı korunacak ve birlikte yürünecek yol arkadaşlarıdır. Onları her vasatta, zeminde saygıyla sahiplendik, sahipleneceğiz inşallah. Çünkü bizim derdimiz ülkemiz. Bizim derdimiz vatanımız. ‘

Sayın Cumhurbaşkanımız mazlumların hamisidir’

Dünyanın mülteci kriz ve sorununa insani olmayan bir yaklaşım gösterdiği, Türkiye’nin ise mazlumların ve masumların hamisi olarak ortaya çıktığını vurgulayan Milletvekili Aydemir, ‘Etrafımızda olanı biteni görüyoruz. Yunanistan’ın donarak ölmeye mahkum ettiği mültecileri görüyoruz. Bunlar insan. Bunları kollayacak insanlar olmalı. Cumhurbaşkanımızın yaklaşımı budur, insansa mesele yoktur. Oysa bizim dışımızdakiler ise ne yapıyorlar? İşte Yunanistan örneği, mültecileri ülkelerine almadıkları gibi, bir de onları soyup sonra donmalarına sebep oluyorlar. Böylesine bir dünyada böylesine bir mücadele zemininde Cumhur ittifakının işlev ve fonksiyonu çok çok önemlidir. Bunu milletimiz biliyor. Allah’ın izniyle bu fonksiyon 2023’de de yeniden cumhurbaşkanlığını ve parlamentoda çoğunluğu kazanarak taçlanacaktır. Milletimizin yaklaşımına, teveccühüne minnettarlığımız sonsuzdur.’ dedi.

