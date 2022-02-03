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Bedir’den 4 Şubat Dünya Kanser Günü mesajı

İHA

Bedir’den 4 Şubat Dünya Kanser Günü mesajı

Erzurum İl Sağlık Müdürü Dr. Gürsel Bedir, 4 Şubat Dünya Kanser Günü dolayısıyla bir mesaj yayınladı.
Bedir mesajında “Dünya Kanser Günü” olarak kabul edilen 4 Şubat tarihinde, kanser hastalığına karşı farkındalık oluşturmak ve toplumda kanser bilincinin artırılması amacıyla dünya genelinde her yıl çeşitli etkinlikler düzenlenmektedir. Kanser hem dünya hem ülkemiz için ölüm nedenleri arasında ikinci sırada yer almaktadır. Ölüm nedenlerine bakıldığında dünyada yaklaşık her 6 ölümden birinin, ülkemizde ise her 5 ölümden birinin kanser nedeniyle gerçekleştiği görülmektedir. Günümüz şartlarında kanser için risk oluşturan durumlardan uzak durarak ve erken tanı için tarama yaptırıp tespit edilmesi halinde uygun şekilde tedavi edilerek kanserlerin yüzde 3050 olanında önlenebildiği gösterilmiştir. Kanser için başlıca riskli durumlar: tütün ürünü kullanımı, obezite (Şişmanlık) Sağlıksız beslenme Fiziksel aktivite eksikliği Alkol kullanımı Cinsel yolla bulaşan Human Papilloma Virus (HPV) enfeksiyonu Radyasyon maruziyeti Hava kirliliği. Kanserden korunmak için alınabilecek önlemler: Tütün ve tütün ürünlerinden uzak durun. Tütün, kansere bağlı her beş ölümün birinden sorumludur. Akciğer kanseri, özefagus (yemek borusu), mesane, böbrek, pankreas, mide, serviks (rahim ağzı) kanserleri gibi birçok kanser türüne sebep olabilen tütün kullanımı, hangi yaşta olursa olsun terk edildiğinde kişinin yaşam kalitesi ve yaşam süresi üzerinde anlamlı bir fark oluşturmaktadır. Sigarayı bırakmak için, ALO 171 Sigara Bırakma Danışma Hattı’nı arayabilirsiniz. Size en yakın Sigara Bırakma Merkezi’ne başvurabilirsiniz. İdeal kilonuzu koruyun. Obezite (Şişmanlık) kanser oluşumuna, kanser tedavisine yanıtın azalmasına, kanserden ölümlerde artışa neden olmaktadır. Dünya Sağlık Örgütü’ne göre, sağlıklı bir kiloyu korumak ve fiziksel olarak aktif olmakla bağırsak, meme, rahim, yumurtalık, pankreas, yemek borusu, böbrek, karaciğer, safra kesesi kanserlerinin gelişim riski önemli ölçüde azaltılabilmektedir. Sağlıklı yaşam tarzı değişiklileri için, Günlük 3040 dakikalık yürüyüşler yapın. Liften zengin, meyve sebze ağırlıklı beslenin. Güneşe çıkıldığı zamanlarda uygun şapka, gözlük, güneş kremi gibi koruyucu ürünler kullanın. Kansere yol açabildiği ispatlanmış maddelerle çalışırken koruyucu bariyer (maske, tulum, önlük, eldiven gibi) kullanın. Kanser taramalarınızı düzenli yaptırın. Ülkemizde Yapılabilen Kanser Taramaları: Meme kanseri taraması; 4069 yaş arasındaki kadınlara yılda bir kez klinik meme muayenesi yapılmakta, 2 yılda bir mamografi çekilmektedir. Rahim ağzı kanseri taraması; 30 65 yaş arası kadınlara 5 yılda bir HPVDNA ve smear testi ile yapılmaktadır. Kalın bağırsak kanseri taraması; 5070 yaş arasındaki kadın ve erkeklere 2 yılda bir Gaitada Gizli Kan Testi (GGK) yapılmakta, 10 yılda birde kolonoskopi önerilmektedir. İlimizde kanser taramaları ücretsiz olarak Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezlerinde (KETEM), Aile Sağlığı Merkezlerinde, Toplum Sağlığı Merkezlerinde/İlçe Sağlık Müdürlüklerinde ve Sağlıklı Hayat Merkezlerinde yapılmaktadır. Ayrıca kırsal ve dezavantajlı gruplarımıza ilimizdeki, mobil tarama aracı ile de tarama hizmeti verilmektedir. Taramalarımız Covıd19 pandemisi nedeni ile “Enfeksiyon Kontrol Önlemleri Rehberi’’ doğrultusunda gerekli önlemler alınarak devam etmektedir” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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