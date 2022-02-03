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Başkan Sekmen, ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak’ın misafiri oldu

İHA

Başkan Sekmen, ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak’ın misafiri oldu

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ve Türk Tayvan İş Dünyası Başkanı İbrahim Güder, Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak’ı ziyaret ederek yapılabilecek iş birlikleri hakkında fikir alışverişinde bulundu.
Üniversite ile şehir arasındaki iş birliklerini değerlendirmek ve devam eden projeler hakkında fikir alışverişinde bulunmak üzere ETÜ’ye gelen Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ve Türk Tayvan İş Dünyası Başkanı İbrahim Güderi Rektör Bülent Çakmak’ı ziyaret etti.
Prof. Dr. Çakmak: “ÜniversiteSanayi İş Birliklerimizin Gelişmesine Yönelik Çalışmalarımızı Sürdürüyoruz”
Rektörlük makamında gerçekleşen görüşmede konuklarını ETÜ’de ağırlamaktan dolayı duyduğu memnuniyeti anlatan Prof. Dr. Bülent Çakmak, üniversite tarafından gerçekleştirilen sosyal, kültürel ve sportif faaliyetler ile akademik çalışmalar hakkında bilgi verdi. Uluslararasılaşma misyonuna yönelik olarak yurt dışından birçok üniversite ile sürekli olarak iletişim halinde olduklarını belirten Rektör Çakmak: “Hem bilimsel çalışmalarımızın ilerlemesine hem de üniversitesanayi iş birliklerimizin gelişmesine yönelik görüşmeler gerçekleştiriyor, çeşitli alanlara yönelik anlaşmalar yapıyoruz. Hem üniversitemize hem de şehrimize önemli katkılar sağlayacağına inandığımız bu görüşmelerimizin kapsamını genişleterek akademik personelimiz ile öğrencilerimizin faydalanabilecekleri çalışmaları hayata geçirmeye devam edeceğiz. Bu süreçte desteğini her zaman yakından hissettiğimiz Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen’e nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür ediyorum” dedi.
Başkan Sekmen: “Erzurum’un tarihten gelen mirası bizlere önemli görev ve sorumluluklar yüklüyor”
Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ise, eğitim kenti olan Erzurum’un güzide kurumlarından olan ETÜ’nün yapmış olduğu çalışmaları yakından takip ettiğini ifade ederek: “Erzurum’un tarihten gelen mirası bizlere önemli görev ve sorumluluklar yüklüyor. Özellikle üniversitelerimiz, bulundukları şehrin kültürel zenginliklerinin ve tarihsel mirasının gelecek nesillere aktarılması noktasında büyük önem arz ediyor. Bu misyon doğrultusunda hareket eden, akademik ve idari kadrosu ile açık bir iş birliği örneği sergileyen Erzurum Teknik Üniversitesi ailesini kutluyor, Rektör Prof. Dr. Bülent Çakmak nezdinde tüm üniversite mensuplarına teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.
Rektörlük makamında gerçekleştirilen görüşmenin ardından konuklarını Erzurum ve bölgesinin kalkınmasına ve gelişmesine kapasitesi yüksek ArGe faaliyetleri ile destek olan ETÜ Yüksek Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezini (YÜTAM) gezdiren Rektör Bülent Çakmak yapılan çalışmalar hakkında konukları ile bilgi paylaşımında bulundu.

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