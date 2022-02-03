Palandöken’de otobüs şarampole uçtu: 25 yaralı

Palandöken’den turist kafilesini taşıyan araç şoförün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole uçtu. Kazada 25 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre olay, Palandöken Kayak Merkezi'nde saat 18.30 sıralarında meydana geldi. Ebubekir Aras yönetimindeki 25 S 0447 plakalı midibüs, bir otelin müşterilerini havalimanına götürürken, kayak merkezinin virajlar bölgesinde devrildi.
Kazada, aralarında çocukların da bulunduğu 25 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelerde tedavi altına alındı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.