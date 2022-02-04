ETSO’da Sri Lanka tanıtım günleri

Sri Lanka tanıtım günleri Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) hizmet binasında başladı. Sri Lanka Demokratik Sosyalist Cumhuriyeti Fahri Konsolosu Fatih Yücelik, Sri Lanka Demokratik Sosyalist Cumhuriyeti bağımsızlığının 74’üncü yıldönümünü dolayısıyla kutlama mesajı yayınladı.

Sri Lanka Demokratik Sosyalist Cumhuriyeti Fahri Konsolosu Fatih Yücelik, iki ülke ve insanları arasındaki dostluğun, her geçen gün daha da fazla önem taşıdığını belirterek, “Bu vesileyle; dost ve kardeş ülke Sri Lanka’nın özgürlüğünü ve bağımsızlığını kutluyor, dostluğumuzu korumaya ve güçlendirmeye olan bağlılığımızı yineliyoruz. Erzurum’da düzenlediğimiz Sri Lanka Tanıtım Günleri ve kutlama mesajlı reklam panolarıyla iki ülke arasındaki dostluğu pekiştirmeyi amaçladık” dedi.

Sri Lanka Tanıtım Günleri, Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) hizmet binası giriş salonunda bir hafta boyunca devam edecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.