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Aydemir: ‘Yüce Milletimiz feraset sahibidir’ Aydemir Mübarek Ordumuza dil uzatanları lanetliyorum’ Aydemir Narman’ı gündeme taşıdı Aydemir: Şehitlerimiz vatanın asıl sahipleridir’

İHA

Aydemir: ‘Yüce Milletimiz feraset sahibidir’ Aydemir Mübarek Ordumuza dil uzatanları lanetliyorum’ Aydemir Narman’ı gündeme taşıdı Aydemir: Şehitlerimiz vatanın asıl sahipleridir’

AK Parti Grup Yönetim Kurulu üyesi Milletvekili İbrahim Aydemir TBMM’de düzenlediği basın toplantısında, Türk Milleti ve İslam aleminin Regaip Kandilinden neşet eden manevi coşkusunu paylaştı.
Aydemir Telin Etti
Cizre'de Şehit olan piyade er Tarık Tarcan’a rahmet, Türk Milletine başsağlığı niyazında bulunan Milletvekili Aydemir, CHP Milletvekili Tanrıkulu’nun terör örgütüne ait yayın organına çıkmasını ve kullandığı ifadeleri telin etti. CHPli milletvekilinin terör örgütüne ait bir yayın organındaki yaptığı programa ait fotoğrafları basın mensuplarına aktaran Milletvekili Aydemir, CHP’nin HDP ile paydaş durumda olduğuna vurgu yaptı.
Türk Ordusuna Dil Uzatanları Lanetliyoruz
Irak’taki Kürt liderin HDP’lilere verdiği dersi paylaşan Milletvekili Aydemir, Sözcünün Türk ordusunun sınırdışı müdahalesi için,’pkknın bölgedeki yasa dışı varlığı nedeniyle gerçekleşmiş bir müdahaledir. ‘ kaydını paylaşarak, ‘ HDP ne yapıyor? Türk ordusunu kınıyor. Biz Türk Ordusuna dil uzatanları lanetliyoruz. ‘ dedi.
‘Milletimiz Gerçekleri Biliyor
Türk Milletinin basiret ve feraset sahibi olduğunun altını çizen Milletvekili Aydemir, milletin ayrılıkçı dil kullananları, mübarek Türk Ordusuna dil uzatanları telin ettiğini vurgulayarak, ‘Şükür ki milletimiz feraset sahibidir. Milletimiz gerçekleri biliyor. Kürdü Türkü bu milletin her rengi çok özel, çok güzel, çok mübarektir. Hele hele kürtler şu pkk teröründen öylesine mustaripler ki, terörle mücadeleye onlar her daim yürekten destek veriyorlar.’ ifadesini kullandı.
TBMM’de Narman Gündemi
Basın toplantısında Erzurum Narman Kırmızı Peribacalarını gündeme taşıyan Milletvekili Aydemir, herkesi bu doğa harikalarını görmeye, büyüleyici ortamdan yararlanmaya davet ederek, Erzurum’un barındırdığı turizm zenginliğini dile getirdi.
‘Şehitlerimiz bu vatananı asıl sahipleridir’
TBMM’de düzenlediği basın toplantısında, Şırnak Cizre'de teröristlerin havan saldırısı sonucu şehit olan piyade er Tarık Tarcan'a Allah'tan rahmet niyazında bulunan Milletvekili Aydemir, ‘Bu vatanın asıl sahipleri şehitlerimiz ve aileleridir. Onlar baş tacımızdır. Onlara minnettarız. ‘ dedi.
CHP Milletvekili Tanrıkulu'nun, terör örgütünün yayın organına açıklamalarda bulunduğunu belirten Milletvekili Aydemir, "Bunlar zaten bölücülerin televizyonlarına hep çıkıyorlar, PKK ya da HDP ile zaten paydaş durumdalar." ifadesini kullandı.
‘Böyle bir rezalet olabilir mi? ‘
Tanrıkulu'nun, açıklamaları sırasında söz konusu medya organında, Türk Silahlı Kuvvetlerinin Kış Kartalı Harekatı'na ilişkin bir altyazının yer aldığını aktaran Milletvekili Aydemir, "İçimizi yakan, paramparça eden bir ifade. CHP milletvekili televizyon programlarına çıkmış, altta 'Gerillalar Zap'ta işgalci Türk ordusuna karşı eylem yaptı.' yazısı geçiyor. Bu nasıl bir haldir, böyle bir rezalet olabilir mi? Atatürk'ün partisi bu. Milli birliği öne alan Atatürk'ün partisinin milletvekilinin yaptığına bakın." değerlendirmesini yaptı.
‘Neredeler?’
Milletvekili Aydemir, vicdanı olan herkesin bundan rahatsız olacağını dile getirerek "Gencecik, 20 yaşındaki evladımız şehit oldu ama bir CHP'li onların televizyonlarında arzı endam ediyor. Büyük bir rezalet. Bunların ittifaklarının adına bakın sözüm ona Millet İttifakı. Nerede millet? Milletin canı toprağa düşüyor, bunlar neredeler?" diye konuştu.
‘Diyarbakır bütün bir milletin kentidir’
Tanrıkulu'nun, aynı programda "Diyarbakır bir kimliğin kenti" sözünü de sarf ettiğini belirten Aydemir, "Ne demek kardeşim, Diyarbakır bütün bir milletin kenti. Bu, aslında Kürt düşmanlığıdır. Her seferinde söyledik, vatanın her karışı Kürt'e aittir, Diyarbakır'a hapsedemezsiniz. Bu, ayıp bir şeydir, bölücülüktür. Böyle bir rezalet olamaz. Telin ediyorum. dedi.
Irak Kürt Yönetimi Sözcüsünün Vurgusu
Basın toplantısında, Irak Kürt yönetimi sözcüsünün Türk Ordusunun sınır dışı müdahalesi için,’ pkknın bölgedeki yasa dışı varlığı nedeniyle gerçekleşmiş bir müdahaledir.’ vurgusunu aktaran Milletvekili Aydemir, ‘Hak teslimi yapıyor sözcü. Çünkü onlar gerçeği biliyor, çünkü onlara da değiyor bu zulmün bir ucu. Ama bizim içeridekiler ne yapıyor? HDP ne yapıyor? Türk Ordusunu kınıyor. Türkiye Cumhuriyeti’nin parlamentosunda siyaset yapanlar Türk Ordusunu kınıyor. Ne yapmış Türk Ordusu, vatana kastedenlere yönelmiş. Türk Ordusunun vazifesi bu değil midir? Bunu kınamak ne demektir. Burada siyaset yapıp, bu milletin ordusuna da dil uzatıyorlar. Telin ediyoruz. ‘ kaydını düştü.
‘Ayrılıkçı Dil Kullananlara Lanet Olsun’
Milletvekili Aydemir, ‘Şükür ki milletimiz feraset sahibidir. Milletimiz gerçekleri biliyor. Kürdü Türkü bu milletin her rengi çok özel, çok güzel, çok mübarektir. Hele hele kürtler şu pkk teröründen öylesine mustaripler ki, son yıllarda yaşanan terörle mücadeleye onlar yürekten destek veriyorlar. İçişleri bakanımıza en çok onlardan yönelen bir sevgi halesi var. Bir takdir şulesi var. Kim ki ayrılıkçı dil kullanıyor bunları not etmek lazım. Bunların yanında durmamak lazım. Bunlarla arkadan dolanarak ya da açıktan ittifak edenleri de kayda almak lazım. ‘ diye konuştu.
Aydemir Narman’ın Zenginliklerini Anlattı
Basın toplantısının önemli ve özel bir bölümünü yine Erzurum’a ayıran Milletvekili Aydemir, Narman Kırmızı Peribacalarını gündeme taşıdı ve herkesi bu doğa harikasını görmeye davet etti.
Milletvekili Aydemir, ‘Erzurum’da turizmi ifade eden çok özel mekanlar var. Erzurum’un her zemini özel ve güzeldir. Vatanımızın heir köşesinin olduğu gibi. Nevşehir’de Peribacaları var. Milyonlarca insanın yürek koyduğu yerdir orası. Bizim Narman diye bir ilçemiz var. Orada da Peri bacaları var. Oraya da günde yüzlerce turist gidiyor. Bölgede kırmızı peri bacalarının turizme sunulması noktasında mükemmel bir altyapı oluşturduk. Narman Belediyesi Büyükşehir Belediyemiz ile beraber bu alanda özel tesisler kurdu. Çok özel çalışmalar yapıldı. Valiliğimiz öncülüğünde özel hizmetler geliştirildi. Onlarca insan çalışıyor burada. Ekonomimize katkı sağlıyor burası. Ciddi oranda yabancı turist ağırlıyor Narman Kırmızı Peribacaları alanı. Buraya emek veren herkesi kutluyoruz. Basınımız kanalıyla bütün milletimize çağrıda bulunuyorum. İmkanı olan herkesi Erzurum’a davet ediyorum. Kış turizmden, doğa turizminden, tarih ve kültür turizminden, yayla turizminden, termal turizmden yararlanmaya davet ediyorum. Narman Peri bacalarının büyülü muhteşem güzelliklerinden yararlanmaya davet ediyorum. Bu doğa harikalarının görsel şölenini paylaşmaya çağırıyorum. Narman’ımızın pozitif enerji yükleyen ambiyansından faydalanmalarını salık veriyorum.’ Dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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