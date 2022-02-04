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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Cizre Fen Lisesi öğrencileri ETÜ’nün misafiri oldu

İHA

Cizre Fen Lisesi öğrencileri ETÜ’nün misafiri oldu

Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) ile Hamilik Okulu Vakfı ve Türk Kızılayı iş birliğiyle Cizre Fen Lisesi öğrencilerine Robotik Kodlama ve Mekanik Tasarım eğitimleri verildi.
İlk ve Ortaöğretim öğrencilerinden üniversite öğrencilerine kadar oldukça geniş bir kitleye; ahşaptan, sanal gerçekliğe, robotik yazılımdan 3 boyutlu modellemeye, video oyunu yapımından, insansı robot ve otonom kara aracı üretimine kadar pek çok eğitimi bünyesinde barındıran ETÜ Bilim ve Fikir Atölyesi sosyal sorumluluk projeleri kapsamında Hamilik Okulu Vakfı ve Türk Kızılay’ı iş birliğiyle Şırnak Cizre Fen Lisesinde 9, 10 ve 11. sınıflarda öğrenim gören 23 öğrenciye Robotik Kodlama ve Mekanik Tasarım eğitimi verdi.
Bir hafta süren eğitimler boyunca hem eğlenen hem de öğrenen Cizre Fen Lisesi öğrencileri Ardunio kodlarıyla kendi yazılımlarını geliştirdi ve yine kendilerinin tasarlamış olduğu araçlarla çeşitli testler yaptı. Eğitimlerin ardından Erzurum’un tarihi eserlerini ziyaret eden ve şehrin kültürel mirası hakkında bilgilendirilen öğrenciler Erzurum’u çok sevdiklerini ifade ederek yakınlığından dolayı Rektör Prof. Dr. Bülent Çakmak’a ve kendileriyle ilgilenen tüm ETÜ mensuplarına teşekkür etti.
Rektör Çakmak: “Başarabileceğinize İnancınız Tam Olsun”
Öğrencilerin bilimsel bakış açısını geliştirmek ve sorunlara çözüm üretebilme kabiliyetlerini desteklemek amacıyla Bilim ve Fikir Atölyelerinde eğitim alan öğrencileri ziyaret eden ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, gençlerle yakından ilgilenerek geliştirdikleri cihazlar hakkında bilgi aldı. Öğrencilerin zihinlerinde tasarladığı ürünleri bu kısa süre zarfında somut cihazlara dönüştürebilmesinin taktire değer olduğunu ifade eden Prof. Dr. Bülent Çakmak, “Sizler bizim geleceğimizsiniz, bir hafta boyunca atölyelerimizde aldığınız eğitimler sonucunda ortaya koyduğunuz ürünler, gençlerimize fırsat verildiğinde neler yapabileceğinin en güzel örneklerinden biri. İnanıyorum ki hepiniz gelecekte üniversitelerde hayal ettiğiniz bölümlerde okuyacak ve meslek sahibi olacaksınız. Sizlerden ricam bugün olduğu gibi gelecekte de başarabileceğinize dair inancınız her zaman tam olsun” şeklinde konuştu.

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