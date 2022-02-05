Erzurumlu izcilerden hemşehrileri Furkan'a bayraklı destek



Salih TEKİN/ERZURUM, (DHA)'KISA kulvar sürat pateni' branşında '2022 Pekin Kış Olimpiyatları'nda ilk yarışına çıkan Erzurumlu Furkan Akar'ı, kentteki izciler ekran başında izledi. Ellerinde Türk bayraklarıyla ekran karşısına geçen ve Furkan'a inandıklarını söyleyen izciler, Akar'ın ilk eleme yarışını 2'ncilikle bitirip çeyrek finale adını yazdırmasıyla sevinç yaşadı.

Pekin'de yapılan '2022 Kış Olimpiyatları'nda 'kayakla atlama' branşında Erzurumlu Fatih Arda İpçioğlu'nun 36'ncı olarak bir üst tura yükselmesinin ardından saat 15.00 sıralarında da 'Kısa kulvar sürat pateni' branşında Türkiye'yi temsil eden Furkan Akar, buz pistine çıktı.

ELEMELERİ GEÇEN İLK TÜRK

Türk sporu adına ilki başaran Furkan Akar'ı desteklemek için Erzurum'da da izciler ekran başına geçti. Palandöken ilçesindeki İzcievi'nde buluşan izciler, ellerinde bayraklarla yarış saatini bekledi. Furkan Akar'ın başarılı olacağına inançlarını dile getiren izciler, yarışı sessizce izledi. Bin metre kısa kulvar sürat pateninde yarışan Furkan Akar, ikinci sırada yer alarak olimpiyatlarda sürat pateni branşında elemeleri geçen ilk Türk oldu.

Yarışın bitmesiyle coşku yaşayan izciler, ellerinde bayraklarla "Furkan, Furkan" ve "Türkiye" sloganları atıp sporcunun başarısını kutladı. İzci lideri Özcan Işık, "Çok mutluyum, anlatamam. O kadar mutluyum ki, Arda'dan sonra Furkan'ımızın da bir üst tura çıkması bizi sevindirdi. O kadar duyguluyuz ki anlatamam. Bütün izciler olarak iyi ki Türkiye" dedi.DHA-Spor Türkiye-Erzurum / Merkez Salih TEKİN

2022-02-05 16:41:01



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