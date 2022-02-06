2021 eğitim giderleri açıklandı

Erzurum’da 2021 yılında gerçekleştirilen kamu hizmet harcamaları toplamında eğitim giderleri yüzde 29,5’lik pay oluşturdu. Erzurum eğitim hizmet harcamaları düzeyinde bölgesinde 2’inci, Türkiye illeri sıralamasında ise 18’inci sırayı aldı. İlde kişi başına 3 bin 482 TL tutarında eğitim harcaması yapıldı.

2021 dönemi eğitim harcamaları

DOSİAD araştırma sonuçlarına göre, 2021 yılında Erzurum’da 2 milyar 640 milyon, KUDAKA İstatistik Bölgesi illerinde 3 milyar 625 milyon, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesi illerinde 6 milyar 842 milyon, Doğu Anadolu Bölgesi illerinde ise 17 milyar 744 milyon TL tutarında eğitim hizmet harcaması gerçekleştirildi.

Erzurum’un 2021 bölge ve ülke payı

DOSİAD tarafından resmi veriler üzerinden yapılan hesaplamalara göre 2021 yılında Erzurum’da kaydedilen eğitim harcaması toplamı KUDAKA istatistik Bölgesi illeri toplamında yüzde 72,8, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesi illeri toplamında yüzde 38,5, Doğu Anadolu Bölgesi toplamında yüzde 14,87, ülke toplamında da yüzde 1.37’lik pay edindi.

Erzurum eğitimde 20’inci sırada

Erzurum eğitim harcamaları yüksekliği bazında ülke illeri sıralamasında 18’inci oldu. Türkiye’de eğitim harcamalarının en yüksek olduğu 20 il; İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Konya, Antalya, Adana, Şanlıurfa, Diyarbakır, Gaziantep, Mersin, Kocaeli, Hatay, Kayseri, Van, Samsun, K.Maraş, Erzurum, Manisa, Eskişehir, olarak sıralandı.

Bölge illeri dağılımı

2021 yılı kapsamında Van’da 3.1 milyar, Erzurum’da 2.6 milyar, Malatya’da 2.1 milyar, Elazığ’da 1b.7 milyar, Ağrı’da 1.3 milyar, Muş’ta 1.1 milyar, Bitlis’te 1.0 milyar, Kars’ta 895.9 milyon, Bingöl’de 831.8 milyon, Hakkari’de 792.4 milyon, Erzincan’da 686.5 milyon, Iğdır’da 581.7 milyon, Tunceli’de 424.5 milyon, Ardahan’da 345.4 milyon TL tutarında eğitim harcaması yapıldı.

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