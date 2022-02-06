Erzurum sağlık harcamalarında 20’inci sırada

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Erzurum sağlık harcamalarında 20’inci sırada

İHA

Erzurum sağlık harcamalarında 20’inci sırada

Erzurum 2021 yılı kamu sağlık hizmetleri harcaması tutarı yüksekliği bakımından Doğu Anadolu Bölgesi illeri içinde 2’inci, Türkiye sıralamasında ise 20’inci oldu. İlde 2021 yılı düzeyinde 974 milyon 219 bin TL tutarında sağlık hizmeti harcaması gerçekleştirildi. İlde kişi başına düşen sağlık harcaması tutarı bin 284 TL oldu.
Bölgesel sağlık giderleri ve Erzurum
Hazine ve Maliye Bakanlığı verilerine göre, 2021 döneminde Erzurum’da 974 milyon 219 bin, KUDAKA İstatistik Bölgesi illerinde 1 milyar 374 milyon, Kuzeydoğu Anadolu İstatistik Bölgesi illerinde 2,2 milyar, Doğu Anadolu Bölgesi illerinde de 6 milyar 411 milyon, Türkiye toplamında 107,8 milyar TL tutarında sağlık hizmet harcaması kaydedildi.
Erzurum’un bölge ve ülke payı
DOSİAD tarafından bakanlık verileri üzerinden yapılan hesaplamalara göre 2021 döneminde Erzurum’da kaydedilen sağlık harcaması toplamı KUDAKA istatistik Bölgesi illeri toplamında yüzde 70,9, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesi illeri toplamında yüzde 42,5, Doğu Anadolu Bölgesi toplamında yüzde 15,19, ülke toplamında da yüzde 0,90’lık pay edindi.
Erzurum sağlıkta 20’inci sırada
Erzurum kamu sağlık hizmet giderleri kaydında ülke sıralamasında 20’inci sırayı aldı. Ülkede sağlık hizmet harcamalarının en yüksek olduğu 20 il; İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Adana, Konya, Mersin, Kayseri, Antalya, Manisa, Eskişehir, Diyarbakır, Elazığ, Şanlıurfa, Gaziantep, Samsun, Kocaeli, Hatay, Isparta ve Erzurum olarak kaydedildi.
Erzurum sağlıkta bölge 2’incisi
Erzurum sağlık harcamaları düzeyinde Bölgede Elazığ’ın ardından 2’inci sırayı aldı. Dönemde Elazığ 1.2 milyar, milyon TL kaydında Erzurum’da 974,2, Malatya’da 823,1, Van’da 836,7, Ağrı’da 353,9, Bitlis’te 330,4, Bingöl’de 324,3, Muş’ta 298,0, Erzincan’da 265,7, Kars’ta 284,0, Hakkari’de 233,7, Iğdır’da 158,5, Tunceli’de 129,6, Ardahan’da 121,3 milyon TL tutarında sağlık harcaması kaydedildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Erzurumlu izcilerden hemşehrileri Furkan'a bayraklı destek/ Ek Fotoğraf
YEREL HABERLER Erzurumlu izcilerden hemşehrileri Furkan'a bayraklı ...
Erzurumlu izcilerden hemşehrileri Furkan'a bayraklı destek
YEREL HABERLER Erzurumlu izcilerden hemşehrileri Furkan'a bayraklı ...
Erzurumlu izcilerden hemşehrileri Furkan'a bayraklı destek
YEREL HABERLER Erzurumlu izcilerden hemşehrileri Furkan'a bayraklı ...
Oltulu Ozanlar onur anıtına saldırıya sazlarıyla tepki gösterdi
YEREL HABERLER Oltulu Ozanlar onur anıtına saldırıya sazlarıyla ...
Erzurum’da 5 yıldızlı hayvan bakımevi
YEREL HABERLER Erzurum’da 5 yıldızlı hayvan bakımevi
Erzurum’da curling ligi heyecanı Müsabakalara 6 ilden 20 takım katılıyor
YEREL HABERLER Erzurum’da curling ligi heyecanı Müsabakalara 6 ilden ...
Tatilde yüzlerce çocuğa kızak kaymasını öğrettiler
YEREL HABERLER Tatilde yüzlerce çocuğa kızak kaymasını öğrettiler
Palandöken'de sömestir tatilinin son günlerinde yoğunluk
YEREL HABERLER Palandöken'de sömestir tatilinin son günlerinde ...
Palandöken'de sömestir tatilinin son günlerinde yoğunluk
YEREL HABERLER Palandöken'de sömestir tatilinin son günlerinde ...
Zeyit Palabıyık'ın anne acısı
YEREL HABERLER Zeyit Palabıyık'ın anne acısı
Cizre Fen Lisesi öğrencileri ETÜ’nün misafiri oldu
YEREL HABERLER Cizre Fen Lisesi öğrencileri ETÜ’nün misafiri oldu
Aydemir: ‘Yüce Milletimiz feraset sahibidir’ Aydemir Mübarek Ordumuza dil uzatanları lanetliyorum’ Aydemir Narman’ı gündeme taşıdı Aydemir: Şehitlerimiz vatanın asıl sahipleridir’
YEREL HABERLER Aydemir: ‘Yüce Milletimiz feraset sahibidir’ Aydemir ...
Kampta tarih yolculuğu
YEREL HABERLER Kampta tarih yolculuğu
Karısına kızan adam KGYS kameralarını parçaladı
YEREL HABERLER Karısına kızan adam KGYS kameralarını parçaladı
Erzurum’da kişi başı kamu harcamalarında rekor
YEREL HABERLER Erzurum’da kişi başı kamu harcamalarında rekor
Arda Pekin’de sahne alıyor
YEREL HABERLER Arda Pekin’de sahne alıyor
ETSO’da Sri Lanka tanıtım günleri
YEREL HABERLER ETSO’da Sri Lanka tanıtım günleri
Kardan elektrik üretiyorlar Yazın 16 saatte üretilen enerji kışın kar sayesine sadece 8 saatte üretiliyor Kar Erzurum’da elektrik üretimini ikiye katladı
YEREL HABERLER Kardan elektrik üretiyorlar Yazın 16 saatte üretilen ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.