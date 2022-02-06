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Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Manisa FK: 1-0

DHA

Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Manisa FK: 1-0


Salih TEKİN / ERZURUM, (DHA)STAT: Kazım KarabekirHAKEMLER: Tarık Güldal, H.Emre Çelimli, Murat TemelBB.ERZURUMSPOR: Jakub SzumskiOrhan Ovacıklı, Aykut Demir, Mustafa Akbaş, Mücahid Albayrak, Estrela, Hasek (Dk.89 Shala), Novikovas, Eren Tozlu (Dk.82 Aly Malle), Emircan Altıntaş, Oltan Karakullukçu (Dk.68 Gökhan Alsan)MANİSA FK: Birkan TetikTaha Şahin, Landre, Sadi Karaduman, Özgür Çek (Dk.46 Çağrı Giritlioğlu), Nino Kouter (Dk.80 Anıl Koç), Andre Sousa (Dk.46 Yasin Pehlivan), Gakpa, Tabekou (Dk.63 Ozegovic), Erhan Çelenk, Okan Eken (Dk.63 Diallo)SARI KART: Mustafa Akbaş, Oltan Karakullukçu, Emircan Altıntaş (BB.ERZURUMSPOR), Tabekou, Taha Şahin, Landre (MANİSA FK)KIRMIZI KART: Dk.86 Mustafa Akbaş (BB.ERZURUMSPOR)GOL: Dk.43 Landre (k.k) (BB.ERZURUMSPOR)Spor Toto 1´inci Lig´in 23´üncü haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Manisa FK´yı 43´üncü dakikada Landre´nin kendi kalesine attığı golle 1-0 mağlup etti. Ev sahibi ekibin 63´üncü dakikada Eren Tozlu´nun ayağından yararlanamadığı maçta Mustafa Akbaş, 86´ncı dakikada gördüğü ikinci sarı kartın ardından kırmızı kartla oyun dışında kaldı.İLK YARI10´uncu dakikada Emircan Altıntaş´ın sol kanattan ortasında topla buluşan Eren Tozlu, Oltan Karakullukçu´yu gördü. Oltan´ın düzeltmek istediği topu Manisa defansı uzaklaştırdı.12´nci dakikada Tabekou´nun yerden kale önüne gönderdiği topu Hasek kornere gönderdi.16´ncı dakikada Hasek´in ortasında cezaalanı içindeki Eren Tozlu ve Oltan Karakullukçu´nun dokunamadığı topu defans uzaklaştırdı.21´inci dakikada Okan Eken sağ kanattan cezaalanına girerken ser vurdu, kaleci Jakub Szumski, Tabekou´dan önce topa sahip oldu.34´üncü dakikada Orhan Ovacıklı´nın düşürülmesiyle kazanılan faul atışını Novikovas kullandı. Novikovas´ın ortasında cezaalanı içinde önce Oltan kafayı vurdu, seken topa Mustafa Akbaş müdahale etmek isterken kaleci Birkan Tetik´e faul yaptı.39´uncu dakikada Novikovas´ın pasıyla cezaalanına giren Orhan Ovacıklı, rakibini geçtikten sonra köşeden sert vurdu, top defans tarafından uzaklaştırdı.43´üncü dakikada Hasek´in ortasında Özgür Çek´in kaleciye pasına müdahale eden Orhan Ovacıklı´nın dokunuşunda kaleye giden topu çıkarmak isteyen Landre kendi ağlarına gönderdi. 1-0.45+3´üncü dakikada cezaalanında toplu buluşan Orhan Ovacıklı´nın şutunda kaleci Birkan Tetik, gole izin vermedi.İlk yarı ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.İKİNCİ YARI47´nci dakikada Hasek´i çalımla geçen Gakpa, cezaalanına girerken sert vurdu, top kale direği dibinden auta gitti.52´nci dakikada Emircan Altıntaş´ın gönderdiği topa kale önünde dokunan Oltan Karakullukçu, auta gönderdi.55´inci dakikada Novikovas´ın uzun pasıyla buluşan Hasek cezaalanına girdikten sonra sert vurdu kaleci Birkan Tetik, iki hamlede topu yakaladı.60´ncı dakikada Emircan Altıntaş´ın şutuna Taha Şahin eliyle müdahale edince hakem penaltı noktasını gösterdi.63´üncü dakikada saha içinde iki takım oyuncuları arasında yaşanan tartışma sonrası Eren Tozlu´nun kullandığı penaltı atışını kaleci Birkan Tetik, son anda uzanarak kornere tokatladı.67´nci dakikada Nino Kouter´in sert şutunda kalece Jakub Szumski kale direği dibinden topu yumruklayarak uzaklaştırdı.86´ncı dakikada Mustafa Akbaş, topa elle müdahale ettiği gerekçesiyle hakem Tarık Güldal´dan gördüğü ikinci sarı kartın ardından kırmızı kartla oyun dışı kaldı.89´uncu dakikada Gakpa´nın düşürülmesiyle kazanılan faul atışını Erhan Çelenk kullandı. Erhan Çelenk´in kale köşesine giden topu kaleci Jakub Szumski son anda uzanarak çıkardı.Hakem Tarık Güldal´ın 6 dakika uzattığı maçın kalan dakikalarında başka gol olmayınca Erzurumspor, Manisa´yı 1-0 mağlup etti.DHA-Spor Türkiye-Erzurum / Merkez Salih TEKİN
2022-02-06 15:35:54

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