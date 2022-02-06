Spor Toto 1. Lig: BB Erzurumspor: 1 - Manisa FK: 0 (Maç Sonucu)

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Spor Toto 1. Lig’in 23. hafta mücadelesinde BB Erzurumspor evinde Manisa FK ile karşılaştı. Müsabakadan ev sahibi ekip 10’lık skorla galip ayrıldı.



Maçtan dakikalar:

8. dakikada Novikovas’ın sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahasında iyi yükselen Mustafa Akbaş’ın kafa vuruşu yandan dışarı çıktı.

39. dakikada Novikovas’ın pasıyla ceza sahasına sağ çaprazdan giren Orhan’ın sert şutuna savunma son anda müdahale etti.

42. dakikada Emircan’ın pasında ceza sahasında topla buluşan Orhan’ın kafa vuruşunu çizgiden çıkartmaya çalışan Landre topu kendi ağlarına gönderdi. 10

47. dakikada çalımlarla sağ çaprazdan ceza sahasına giren Gakpa’nın şutu az farkla yandan dışarı çıktı.

55. dakikada Novikovas’ın pasıyla topla buluşan Hasek’in ceza sahasına girer girmez yaptığı plase vuruş kalecide kaldı.

60. dakikada ceza sahasında topla buluşan Emircan’ın sert şutu Taha’nın elinden sekince hakem penaltı noktasını gösterdi.

63. dakikada penaltı atışı için topun başına geçen Eren Tozlu’nun şutunu kaleci kurtardı.

68. dakikada Gakpa’nın pasında ceza sahasının hemen dışında topla buluşan Kouter’in sert şutunu kaleci güçlükle kurtardı.

86. dakikada Ozegovic ile girdiği ikili mücadelede topa elle dokunan Mustafa ikinci sarı karttan sonra kırmızı kartla oyun dışında kaldı.



Stat: Kazım Karabekir

Hakemler: Tarık Güldal xx, Hüsnü Emre Çelimli xx, Murat Temel xx

BB Erzurumspor: Szumski xx, Orhan xxx, Aykut xx, Mustafa Akbaş xx, Mücahit xx, Estrela xxx, Hasek xx (dk.89 Shala ?), Novikovas xx, Eren xx (dk. 82 Malle ?), Emircan xxx, Oltan xx (dk.68 Gökhan Alsan xx)

Yedekler: Göktuğ, Rosheuvel, Ahmet, Hüseyin, Fırat, Eyüp, Yakup

Teknik Direktör: Yücel İldiz

Manisa FK: Birkan xx, Taha xx, Landre xx, Sadi xx, Özgür xx (dk 46 Çağrı xx), Kouter xx (dk.80 Anıl ?), Andre Sousa xx (dk.46 Yasin xx), Gakpa xx, Tabekou xx (dk.62 Ozegovic xx), Erhan xx, Okan xx (dk.62 Diallo xx)

Yedekler: Samet, Veli, Nizamettin, Yiğit

Teknik Direktör: Turgay Altay

Gol: Landre (k.k) (dk.42) (BB Erzurumspor)

Sarı kartlar: Tabekou, Taha, Landre (Manisa FK), Mustafa Akbaş, Oltan, Emircan (BB Erzurumspor)

Kırmızı Kart: Mustafa Akbaş (dk.86) (BB Erzurumspor)

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