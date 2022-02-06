Yücel İldiz: “3 puandan daha değerli bir galibiyetti”

BB Erzurumspor Teknik Direktörü Yücel İldiz, Manisa FK maçının ardından, “3 puandan daha çok motive olmamız için birliktelik gerekliydi. 3 puandan daha değerli bir galibiyetti. Yeni bir mücadeleye başladık. Sonuna kadar mücadelemizi vereceğiz” dedi.

Spor Toto 1. Lig’in 23. haftasında evinde Manisa Fk’yı 10 mağlup eden BB Erzurumspor'da Teknik Direktör Yücel İldiz maçın ardından açıklamalarda bulundu. İldiz, birliktelik için önemli bir 3 puan aldıklarını ifade ederek “Bizim adımıza zor bir mücadele olacağını biliyorduk. Kazanarak başlamak istedik ekip olarak. Başlangıçta tutuktuk. Ama giderek açıldık. Golü bulduk. Penaltıyı atsak rahatlayacaktık. Sonuç olarak kazanmayı bildik. 3 puandan daha çok motive olmamız için birliktelik gerekliydi. 3 puandan daha değerli bir galibiyetti. Yeni bir mücadeleye başladık. Sonuna kadar mücadelemizi vereceğiz. Sezon sonu umarım kazanan biz oluruz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.