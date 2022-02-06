Eğitim Bir-Sen’den 30. yıl vefa buluşması

Erzurum Eğitim Bir Sen 2 Nolu Şube üyeleri 30. Yıl vefa buluşması gerçekleştirdi.

Memur Sen İl Temsilcisi ve Eğitim Bir Sen Şube Başkanı Mustafa Karataş, “Erzurum Eğitim Bir Sen 2 Nolu Şube olarak sendikamızın kuruluşundan bugüne kadar emek veren, ter akıtan vefakâr öncüleri ile 30. Yıl Vefa buluşmamızı gerçekleştirdik. Davanın zor günlerinde fedakârca emek veren her birinize medyunu şükranız. Sizler bu davanın öncü ve örnek dava adamlarısınız. Gayesi, hedefi olan davalar fedakâr insanların omuzlarında ancak yükselir. Geriden gelen bizlerin ise bu fedakârlıklara vefalı olmamız gerekir. Sendika olarak hamd olsun bu noktada vefalı bir teşkilatız. Katılan ve haklı gerekçelerle katılamayan tüm dava arkadaşlarımıza teşekkür ederim” dedi.

Program, katılımcıların anılar, tecrübeler, tavsiye ve nasihatleri ile tamamlandı.

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