Beline sardığı 3 kilo 50 gram uyuşturucu madde ile yakalandı

Erzurum’da polis ekipleri tarafından kontrol noktasında bir yolcu otobüsünde yapılan aramada bir şahıs beline sardığı 3 kilo 50 gram uyuşturucu ile yakalandı.

Erzurum Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri tarafından ErzurumErzincan karayolu üzerinde bulunan polis kontrol noktasında batı illerine uyuşturucu madde nakli yapan şahıslara yönelik yapılan çalışmalara istinaden yolcu otobüsü durduruldu. Yapılan incelemelerde otobüs içerisinde bulunan Mehmet Sait H. isimli şahsın beline sarılı vaziyette 3 kilo 50 gram eroin ele geçirildi. Mehmet Sait H. çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan, son bir haftalık sürede uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan 5 olayda 9 şahsa, uyuşturucu madde kullanmak suçundan 8 olayda 15 şahsa olmak üzere toplam 13 olayda 24 şahsa işlem yapıldı. Adli mercilere sevk edilen 4 şahıs ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bahse konu olaylarda 11 kilo 651 gram skunk, 412 gram afyon sakızı, 119.58 gram metamfetamin, 52.6 gram esrar, 11 adet uyuşturucu madde kullanmaya yarayan aparat, 1 adet hassas terazi, 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız pompalı tüfek, 13 adet kartuş, 2 adet sallama ve 1 adet bıçak ele geçirildi.

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