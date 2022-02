Engelli derneklerinden ortak tepki

Türkiye Sakatlar Derneği Erzurum Şubesinde biraraya gelen Erzurum’da faaliyette bulunan engelli dernekleri ortak bir basın açıklaması yaptılar.

Anadolu Engelliler Derneği Erzurum Şube Başkanlığı, Altı Nokta Körler Derneği Erzurum Şube Başkanlığı, Erzurum Zihinsel Engelliler Derneği Başkanlığı ve Palandöken Otizm Derneği Başkanlığınca Erzurum’da bulunan sözde engelli derneğinde yaşanan fuhuş olayına tepki gösterildi.

Türkiye Sakatlar Derneği Erzurum Şube Başkanı Sadullah Efe, dernek başkanları adına yaptığı açıklamada Erzurum’da yaşanan olumsuz gelişmenin engelli dernekleri açısından olumsuz bir imaj oluşturduğunu belirterek, sözde derneğin dernekçiliği itibarsızlaştırmaya çalıştığını söyledi.

Efe şunları söyledi; “Geçtiğimiz günlerde yerel ve ulusal basında yer alan bir haberde ilimizde faaliyette bulunan sözde engelliler adına kurulmuş olan bir dernekte yaşanan ahlak dışı olaydan dolayı ilimizde faaliyette bulunan aşağıda isimleri yazılı derneklerimizin biraraya gelmesiyle kamuoyuyla paylaşmak istedikleri ortak basın açıklamamızdır. Öncelikle böyle bir olayın engelli ve ilimiz özelinde yaşanmış olmasından dolayı üzüntülerimizi ifade ederken söz konusu oluşumda yer alan kişiler tarafından engellilerin sömürülmesinin yanı sıra manevi anlamda da itibarsızlaştırmada büyük bir algı oluşturmuştur. Öncelikle bu vahim durumu ortaya çıkaran tüm kolluk kuvvetlerine teşekkür ederken, bizleri derinden üzen bu mide bulantısı olayın faillerinin salı verilmesi olmuştur. Çünkü her ne kadar her koyun kendi bacağından asılır dense de yaşanan olayda asılan koyun haricinde etrafa saçtığı kokudan toplumun her kesimi gibi bizleri de rahatsız etmiştir’’

Sözde engelli derneklerinin dergi gibi yayın organlarının satışı yaparak engelli derneklerini istismar ettiğini belirten Efe, ‘’Bugüne kadar söz konusu çirkef olay ve engelliler adına ürün satışı dışında gündeme gelmediği tespit olunan çetenin engelli derneği algısıyla öne çıkarılması, engelli derneklerinin toplumsal algısına ciddi anlamda olumsuz darbe vurmuştur. Her bela ya da musibetten alınacak dersler var. Bizler bugüne kadar engelli bireyler adına kapı kapı yardım toplayan kalem, dergi gibi ürünler satan kişilere itibar edilmemesi konusunda kamuoyunu bilgilendirmeye çalıştık. Ancak üzülerek belirtelim ki bu konuda pek başarılı olamadık. Bundan böyle bireysel ya da kurumsal olarak destek vermek ya da yardımda bulunmak istedikleri kişi ve kurumlar hakkında bilgi sahibi olunmadan destek olunmaması konusunda halkımızın hassasiyet göstermelerini istirham ediyoruz” dedi.

