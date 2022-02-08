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Evinin kirasını istedi, başına gelmeyen kalmadı 16 kişi evini bastı, kapı ve pencerelerini kırıp, öldürmekle tehdit ettiler Talihsiz kadının saldırıya uğradıktan sonra da evi soyuldu

İHA

Erzurum'da evinin kirasını isteyen genç kadın kiracılarının yakınları tarafından saldırıya uğradı. Aralarından kadınlarında bulunduğu 16 saldırgan, genç kadının kapısını ve pencerelerini kırarak ölümle tehdit ettiler. Öte yandan, genç kadının evi saldırıdan sonraki gün soyuldu.

Evinin kirasını istedi, başına gelmeyen kalmadı 16 kişi evini bastı, kapı ve pencerelerini kırıp, öldürmekle tehdit ettiler Talihsiz kadının saldırıya uğradıktan sonra da evi soyuldu

Erzurum’da evinin kirasını isteyen genç kadın kiracılarının yakınları tarafından saldırıya uğradı. Aralarından kadınlarında bulunduğu 16 saldırgan, genç kadının kapısını ve pencerelerini kırarak ölümle tehdit ettiler. Öte yandan, genç kadının evi saldırıdan sonraki gün soyuldu.
Alınan bilgilere göre, olay, Palandöken ilçesine bağlı Yunusemre Mahallesinde meydana geldi. Reklamcı olarak çalışan Sedriye Sağlam (36) oturduğu evinin yan dairesini evli çifte kiraya verdi. Kiracısının eşini darp etmesi üzerine tutuklanması ve kadının ise sığınma evine gitmesi sonucu evi boş kalan Sağlam, 2 ay evinin kirasını alamadı. Olayın ardından kiracılarının yakınları kapının kilidini değiştirmek için eve geldi. Sedriye Sağlam kiracılarının yakınlarından 2 aylık kiranın ödenmediğini söyleyerek evinin parasını istedi.
İddiaya göre, aralarında kadınlarında bulunduğu 16 kişi Sedriye Sağlam’ın oturduğu evinin kapısını ve penceresini kırdı. Saldırganlar dışarıda hakaretler ederek Sağlam’ın evinin camına taşlarla saldırdı.

“Kapımı ve camlarımı kırdılar”
Evde tek yaşayan 36 yaşında ki Sedriye Sağlam, “Kiracımız eşini darp ettiği için ceza evinde, kadın ise sığınma evinde. 2 aydır kirayı alamadığımız ve evin geleceğinin ne olacağını bilemediğimiz için evin kilidini değiştirmeye gelen kiracının akrabalarını gördüm. Evin sonu ne olacak diye sordum bunu söylediğim için tehdit edere saldırmaya başladılar. Video çekmeye başladığımda sakinleşerek kontratı istediler. Ben de videoyu kapatarak babamı aradım, telefonla konuştuğum esnada adam kapıma saldırdı. Hakaret ederek saldırınca kapıyı yüzlerini kapayıp polisi aradım. Polisi aradığımı duyunca çıkıp gidince ben de polise gelmenize gerek yok dedim. Sonra uyumaya gidince 8 kişi kapımı kırmaya çalışırken, 8 kişi de pencerelerimi kırmaya başladılar. Ben video çekerken kapımı kırmaya devam ettiler. Hakaret ve tehdit ettiler” dedi.

“Saldırıdan sonraki gün evi soyuldu”
Saldırıdan sonra ki gün evinin soyulduğunu ifade eden Sağlam, “Emeğimi çaldılar. Kendime iş kurmak diye bir hayalim vardı. Tam dükkan parasını hazırlamışken benim evimden stüdyo malzemelerimi çaldılar. Can ve mal güvenliği tehdidim var. Sürekli soygun oluyor burada” diye konuştu.

“Kira istedim başıma gelmeyen kalmadı”
Sağlam, “Kira istedik, hatta evin sonu ne olacak dedik başıma gelmeyen kalmadı. Dehşeti yaşadım yarısından fazlası kadındı. Kadının kadına olan şiddetine karşıyım, onlar bana şiddet uygulasalar da karakolda şikayetimi geri aldım. Ama evim soyulunca tekrardan şikayetçi oldum. Çünkü beni sokakta görünce öldüreceklerini, yolda görünce sana neler yapacağız diye tehdit ettiler” ifadelerini kullandı.

“Alseç hırsızlık yapmışlar”
80 bin TL’lik bir zararının olduğunu söyleyen Sağlam, “Bilgisayarlarım, kamera, fotoğraf makinası, lenslerim, tabletlerim, telefonlarım, gözlüklerim gitti. Evde resmen al seç yapmışlar. O kadar rahat bir hırsızlık yapmışlar ki masanın üzerinde mandalinam vardı onu bile yediklerinden şüpheliyim. Motor kaskım vardı kötüsünü bırakıp iyi olan kaskımı almışlar. Hırsızlar al seç yaparak hırsızlık yapmışlar” açıklamalarında bulundu.
Reklamcı olarak çalışan ve tek hayalinin iş yeri açmak olduğunu söyleyen Sağlam, hayallerini çalan hırsızların yakalanmasını istedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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