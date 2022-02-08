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Erzurumlu halk müziği sanatçısı Nurullah Akçayır'ın 41. sanat yılı özel konserine büyük ilgi

İHA

Erzurumlu halk müziği sanatçısı Nurullah Akçayır'ın 41. sanat yılı özel konserine büyük ilgi

Türk Halk Müziği sanatçısı Nurullah Akçayır, 41. sanat yılını Ankara Keçiören'de verdiği konserle kutladı. Sanatçı konserde sevilen türküleri türkü severler için seslendirdi.
Keçiören Belediyesi tarafından Neşet Ertaş Sanat ve Gösteri Merkezi’nde ‘41. Sanat Yılı Özel Nurullah Akçayır Konseri' düzenlendi. Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok'un da katıldığı konserde, Nurullah Akçayır, türkülerini salonu dolduran Keçiörenli vatandaşlar ve konseri sosyal medyada canlı olarak izleyen türkü severler için seslendirdi. Sanatçının sanat hayatının 41. yılı münasebetiyle kendisine konser sırasında çeşitli sürprizler yapıldı. Birçok sanatçının Akçayır için gönderdiği videolu tebrik mesajları tebrik mesajları salonda izletildi.
Konserde sanatçı dostları Gülşen Kutlu, Erol Parlak, Kubilay Dökmetaş, Bahadır Özüşen, Nilgün Kızılcı ve Özlem Üngör Akçayır ile sahneyi paylaştılar.
Konser sonrası yaptığı açıklamada ömrünü aziz milletimizin sesi, soluğu, neşesi ve çığlığı olan türkülere adadığını belirten Akçayır, dolu dolu geçen 41 yıllık sanat hayatı ile ilgili hislerini şöyle dile getirdi: “Kendimi bildiğim aklımı erdiğim ilk andan itibaren türkülere sevdalandım. Bu öyle büyük bir sevda ki; onun yerini başka hiçbir şey dolduramaz. Sanat hayatım boyunca Anadolu’muzun dört bir köşesinden imbik imbik süzülüp gelen türkülerimizi, eğmeden bükmeden dosdoğru bir şekilde insanlara ulaştırmaya gayret ettim. Çünkü türküler sadece geçmişin mirası değil geleceğin de emanetidir. Ömrüm boyunca o mirasa ve emanete iyi bakmaya çalıştım.
Türkülerimiz bir dönem çok horlandı, bir dönem de popülerlik adına çok yıpratıldı. Oysaki türkülerimiz bir mücevher gibidir. Değerini de bu millet zaten bilir. Bizim sanatçılar olarak görevimiz sadece bu mücevheri iyi koruyup daha çok kişiye göstermektir. Sadece geçmişin türkülerini değil içinde yaşadığımız zamanın türkülerini de besteleyip dilden dile yaymaktır.
Sanatın tüm dallarında görülen küresel/dijital tahribata karşı koymanın yolu geleneksel sanat türlerimizi günün koşullarına göre yeni bir ruhla dinleyiciye sunmamız gerekiyor. Bu konuda kamunun desteğine her zamankinden çok ihtiyaç var.
Benim için böyle bir program düzenleyen Sayın Belediye Başkanımız Turgut Altınok beyefendiye vefasından ve sanata olan desteğinden ötürü teşekkürü borç bilirim. Benim için bu çok anlamlı gecede bizleri yalnız bırakmayan burada ve sosyal medyada konserimizi izleyen türkü dostlarını da en kalbi duygularımla selamlıyorum. Bizzat veya video kaydı ile konsere onur veren birbirinden kıymetli, vefalı sanatçı dostlarıma sevgilerimi iletiyorum. Hepiniz iyi ki varsınız.”
Konserin ardından Sanatçı Nurullah Akçayır'a Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok tarafından çiçek ve plaket takdim edildi.

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