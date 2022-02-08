Atatürk Üniversitesinin kuruluş hikâyesi kitabı yayımlandı

Atatürk Üniversitesi Yayınevi, üniversitenin tarihine yönelik yeni bir eseri daha yayın hayatına kazandırdı.

Atatürk Üniversitesinin kurulmadan önceki ve kuruluş dönemlerindeki süreçte yaşanan olaylara ışık tutması amacıyla Öğr. Gör. Ayşe Özdemir tarafından derlenen “Atatürk Üniversitesinin Kuruluş Hikâyesi 19351958 Arşivlerin Dilinden” isimli kitap yayımladı.

Mustafa Kemal Atatürk’ün Türkiye Büyük Millet Meclisinin 1937 yasama yılı açılış nutkunda söylediği doğu illerinde bir üniversite kurulması fikri ile yola çıkılan Atatürk Üniversitesinin kuruluş hikâyesinin anlatıldığı kitap, o dönemin sosyal, tarihsel ve kültürel yaşantısına da ışık tutması açısından ön plana çıkıyor.

Siyasetçi ve bürokratların anıları ile dönemin yerel ve ulusal gazetelerden haberlerin yer aldığı eserde, halkın Erzurum’da üniversite kurulması için verdiği topyekûn desteğini de açıkça gözler önüne seriyor.

Özdemir, Kitabını Rektör Çomaklı’ya Takdim Etti

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı’yı ziyaret ederek yayımlanan kitabını takdim eden Öğretim Görevlisi Ayşe Özdemir, Atatürk Üniversitesinin bu ülke için kıymetinin bir kez daha anlatılması amacıyla eseri hazırladığını belirterek, daha ilk cümlesiyle okuyucuların kendilerini bir zaman makinesinde yolculuğa çıkmış gibi hissedeceklerini söyledi.

Her sayfasında kocaman bir tarihi barındıran “Atatürk Üniversitesinin Kuruluş Hikâyesi 19351958 Arşivlerin Dilinden” isimli eserin Atatürk Üniversitesinin 65. yılına denk gelmesinden ayrıca mutluluk duyduğunu belirten Özdemir, desteklerinden dolayı Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı’ya teşekkür etti.

Köklü bir geçmişe sahip olan Atatürk Üniversitesinin ilmî, kültürel ve sosyal hafızası güçlü bir kurum olduğunu belirten Rektör Çomaklı ise: “Tarihi geçmişinin ve kurumsal kültürünün taşıdığı önemin farkındalığıyla arşiv niteliği taşıyan ve gelecek nesillere yol gösterecek çalışmaları kayıt altına alarak gelecek nesillerin de istifade etmelerine imkan tanıyoruz” dedi.

“Eser, Atatürk Üniversitesinin Tarihçesine Işık Tutacak”

Bu çalışmalardan birinin de Atatürk Üniversitesi Yayınevi tarafından çıkarılan “Atatürk Üniversitesinin Kuruluş Hikâyesi 19351958 Arşivlerin Dilinden” isimli eserin olduğunu söyleyen Prof. Dr. Çomaklı: “Üniversitemizin kuruluşuna bütün boyutları ile tanıklık eden, 19351958 yılları arasını kapsayan ve daha çok yerel basında yer alan belgelerle sürece yön veren şahsiyetlerin hâtıratını içeren eser, Üniversitemizin kuruluş sürecinin önemli ve değerli belgelerini içermenin yanında, Doğu’da bir üniversitenin gerekliliği, eğitime verilen önem, eğitimin kalkınmadaki yerini bilenlerce gösterilen çabalar, kuruluşun mimarları, döneme tanıklık eden kıymetli şahsiyetlerin, rektörlerimizin, mülki yöneticilerin hatıratını da içermesi bakımından arşiv niteliğinde bir eser olup Atatürk Üniversitesinin tarihine ışık tutacak belgeleri barındırması bakımından ayrıca önem taşımaktadır. Yoğun bir emeğin ürünü olan bu çalışmayı hazırlayan Ayşe Özdemir’i tebrik ediyor, üniversitemiz için hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

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