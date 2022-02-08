Kıraathaneler aslına dönüşüyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kıraathaneler aslına dönüşüyor

İHA

Kıraathaneler aslına dönüşüyor

‘Kıraathaneler Aslına Dönüşüyor’ projesi kapsamında gençlik merkezlerinin organize ettiği etkinlik kapsamında, Erzurum’da kahvehanede sazlı sözlü bir gece düzenlendi.
Erzurum’da gençlik liderleri ve gönüllü gençler ‘Kıraathaneler Aslına Dönüşüyor’ projesi kapsamında ‘Erzurum Gecesi’ adlı sazlı sözlü bir gece organize etti. Gençlik ve Spor Bakanlığının 'Kıraathaneler Aslına Dönüşüyor' projesi kapsamında Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’ne bağlı Gençlik Merkezleri 'Erzurum Gecesi' düzenledi. Gençlik ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk, Gençlik Hizmetleri Müdürü Muammer Aydın, Gençlik Faaliyetleri Şube Müdürü Letif Arslan, Yakutiye Gençlik Merkezi Müdürü Zülküf Yılmaz ile gençlik liderleri ve gönüllü gençler ‘Erzurum Gecesi’ne katıldı. Sazlı sözlü gecede tavşan kanı çaylar eşliğinde Erzurum’un meşhur göğermiş peyniri ve közleme patatesi yenildi. Kavurga ve kestane keyfinin yapıldığı gecede sohbet edildi.
Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk, “Bakanlığımızın ‘Kıraathaneler Aslına Dönüşüyor’ projesi kapsamında gençlik merkezlerimizin Palandöken ilçemizdeki bir kahvehanede organize ettiği ekinlikte bir araya geldik. ‘Erzurum Gecesi’ni doya doya yaşadık. Bize kapılarını açan kahvehane sahibi Hasan Aydın’a teşekkür ediyoruz. Geceye katılan tüm arkadaşlarımızı ve gençlik liderlerimiz ile gönüllü gençlerimizi kutluyorum” dedi.
‘Erzurum Gecesi’nde Gençlik Hizmetleri Müdürü Muammer Aydın da türkü seslendirdi. Güzel sesi ile büyüleyen Aydın’ı il müdürü Birdal Öztürk ile geceye katılanlar alkışladı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Buz tırmanışı nefes kesti, sporcular 300 metre yükseklikteki şelalelere tırmandı Erzurum’un buz şelaleleri dünyaca ünlü dağcıları ağırladı 8. Uluslararası Emrah Özbay Buz ve Kaya Tırmanışı Çalıştayı sona erdi
YEREL HABERLER Buz tırmanışı nefes kesti, sporcular 300 metre ...
Atatürk Üniversitesinin kuruluş hikâyesi kitabı yayımlandı
YEREL HABERLER Atatürk Üniversitesinin kuruluş hikâyesi kitabı ...
Erzurumlu halk müziği sanatçısı Nurullah Akçayır'ın 41. sanat yılı özel konserine büyük ilgi
YEREL HABERLER Erzurumlu halk müziği sanatçısı Nurullah Akçayır'ın ...
Palandöken´in arka yüzünde tatil bitti, kar çilesi başladı
YEREL HABERLER Palandöken´in arka yüzünde tatil bitti, kar çilesi ...
Yunanistan’ın mülteci zulmü bitmiyor ASİMED tarafından zulmü 4 dilde anlatan 175 görselli albüm yapıldı Hazırladıkları albümle ülkelere Yunan zulmünü anlatacaklar
YEREL HABERLER Yunanistan’ın mülteci zulmü bitmiyor ASİMED ...
Evinin kirasını istedi, başına gelmeyen kalmadı 16 kişi evini bastı, kapı ve pencerelerini kırıp, öldürmekle tehdit ettiler Talihsiz kadının saldırıya uğradıktan sonra da evi soyuldu
YEREL HABERLER Evinin kirasını istedi, başına gelmeyen kalmadı 16 ...
DAGC; “Rahmet ve minnetle anıyoruz”
YEREL HABERLER DAGC; “Rahmet ve minnetle anıyoruz”
Engelli derneklerinden ortak tepki
YEREL HABERLER Engelli derneklerinden ortak tepki
Sinan Karaca, Alçıcılar ve Boyacılar Odası Başkanlığına adaylığını açıkladı
YEREL HABERLER Sinan Karaca, Alçıcılar ve Boyacılar Odası ...
Beline sardığı 3 kilo 50 gram uyuşturucu madde ile yakalandı
YEREL HABERLER Beline sardığı 3 kilo 50 gram uyuşturucu madde ile ...
Curling 2. Lig Müsabakaları sona erdi 1. Lige yükselen takımlar belli oldu Erkeklerde Erzurum BŞB Gençlik Spor ve Palandöken Gençlik Spor 1. lige yükseldi, kadınlarda ise Çelebispor ile Tekirdağ 1. lig bileti aldı
YEREL HABERLER Curling 2. Lig Müsabakaları sona erdi 1. Lige ...
İzcilerden hafta sonu etkinliği
YEREL HABERLER İzcilerden hafta sonu etkinliği
Bir sporcunun en zor anları Olimpiyatlarda final bileti alamayan Fatih Arda İpcioğlu’nun duygusal anları
YEREL HABERLER Bir sporcunun en zor anları Olimpiyatlarda final ...
Eğitim Bir-Sen’den 30. yıl vefa buluşması
YEREL HABERLER Eğitim Bir-Sen’den 30. yıl vefa buluşması
Turgay Altay: “Önümüzdeki çok önemli bir dönemeci geçemedik”
YEREL HABERLER Turgay Altay: “Önümüzdeki çok önemli bir dönemeci ...
Yücel İldiz: “3 puandan daha değerli bir galibiyetti”
YEREL HABERLER Yücel İldiz: “3 puandan daha değerli bir galibiyetti”
Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Manisa FK: 1-0
YEREL HABERLER Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Manisa FK: 1-0
BB Erzurumspor-Manisa FK (FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER BB Erzurumspor-Manisa FK (FOTOĞRAFLAR)
Spor Toto 1. Lig: BB Erzurumspor: 1 - Manisa FK: 0 (Maç Sonucu)
YEREL HABERLER Spor Toto 1. Lig: BB Erzurumspor: 1 - Manisa FK: 0 ...
Palandöken sömestir’de 400 bin kişiyi ağırladı
YEREL HABERLER Palandöken sömestir’de 400 bin kişiyi ağırladı
Sefiloğlu, Erzurum Berberler ve Kuaförler Odası başkanlığı için adaylığını açıkladı
YEREL HABERLER Sefiloğlu, Erzurum Berberler ve Kuaförler Odası ...
Emeklileri yasa boğan ölüm
YEREL HABERLER Emeklileri yasa boğan ölüm
Minik kayakçılar, dev Türk bayrağı ile zirveden indi
YEREL HABERLER Minik kayakçılar, dev Türk bayrağı ile zirveden indi
Aziziye’de medya buluşması Aziziye’de habercilerle yatırım turu
YEREL HABERLER Aziziye’de medya buluşması Aziziye’de habercilerle ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.