‘Kıraathaneler Aslına Dönüşüyor’ projesi kapsamında gençlik merkezlerinin organize ettiği etkinlik kapsamında, Erzurum’da kahvehanede sazlı sözlü bir gece düzenlendi.

Erzurum’da gençlik liderleri ve gönüllü gençler ‘Kıraathaneler Aslına Dönüşüyor’ projesi kapsamında ‘Erzurum Gecesi’ adlı sazlı sözlü bir gece organize etti. Gençlik ve Spor Bakanlığının 'Kıraathaneler Aslına Dönüşüyor' projesi kapsamında Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’ne bağlı Gençlik Merkezleri 'Erzurum Gecesi' düzenledi. Gençlik ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk, Gençlik Hizmetleri Müdürü Muammer Aydın, Gençlik Faaliyetleri Şube Müdürü Letif Arslan, Yakutiye Gençlik Merkezi Müdürü Zülküf Yılmaz ile gençlik liderleri ve gönüllü gençler ‘Erzurum Gecesi’ne katıldı. Sazlı sözlü gecede tavşan kanı çaylar eşliğinde Erzurum’un meşhur göğermiş peyniri ve közleme patatesi yenildi. Kavurga ve kestane keyfinin yapıldığı gecede sohbet edildi.

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk, “Bakanlığımızın ‘Kıraathaneler Aslına Dönüşüyor’ projesi kapsamında gençlik merkezlerimizin Palandöken ilçemizdeki bir kahvehanede organize ettiği ekinlikte bir araya geldik. ‘Erzurum Gecesi’ni doya doya yaşadık. Bize kapılarını açan kahvehane sahibi Hasan Aydın’a teşekkür ediyoruz. Geceye katılan tüm arkadaşlarımızı ve gençlik liderlerimiz ile gönüllü gençlerimizi kutluyorum” dedi.

‘Erzurum Gecesi’nde Gençlik Hizmetleri Müdürü Muammer Aydın da türkü seslendirdi. Güzel sesi ile büyüleyen Aydın’ı il müdürü Birdal Öztürk ile geceye katılanlar alkışladı.

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