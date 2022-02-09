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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Atatürk Üniversiteli sporculardan Pekin Olimpiyatlarında tarihi başarı

İHA

Atatürk Üniversiteli sporculardan Pekin Olimpiyatlarında tarihi başarı

Çin'in başkenti Pekin'de düzenlenen 2022 Kış Olimpiyatlarında Türkiye adına yarışan sporculardan Atatürk Üniversiteli Fatih Arda İpcioğlu ile Furkan Akar spor tarihimizin ilklerini yaşatarak ülkemize dönüyor.
2022 Kış Olimpiyatlarında erkekler 1000 metre kısa kulvar sürat pateni finalinde yarışan ve 6. sırayı alan 19 yaşındaki milli sporcu Furkan Akar, yarıştığı kategoride Türkiye'ye kış olimpiyatları tarihindeki en iyi dereceyi kazandırdı. Ayyıldızlı sporcu, ekip olarak inanarak bu sonuca ulaştıklarını belirtti.
Furkan Akar: "Daha Önümde Çok Olimpiyat Var"
Bu noktaya gelmeyi hayal etmenin dahi zor olduğunu, fakat antrenörü ile birlikte buna inandıklarını vurgulayan Akar: "Gerçekten inanmak başarmanın yarısı. Olimpiyat 6'ncısı olarak bitirdim yarışmayı. Madalya olabilir miydi? Tabii ki olabilirdi ama nasip böyleymiş. Daha yeni başladık. Önümde daha çok olimpiyat, çok yarış var. Onlarda en iyi dereceleri elde ederek ülkemize madalya ile döneceğim. Bu vesileyle yanımda olan başta ailem, antrenörüm ve federasyon heyetim olmak üzere Rektörümüz Prof. Dr. Ömer Çomaklı ile desteklerini daima arkamda hissettiğim halkımıza teşekkür ediyorum" dedi.
Uçan Türk Fatih, Olimpiyat Finallerinde Kayakla Atlayan İlk Sporcu Oldu
Bir diğer Atatürk Üniversitesi öğrencisi Fatih Arda İpcioğlu ise Pekin Kış Olimpiyat Oyunlarında tarihi bir atlayış gerçekleştirdi. Olimpiyatlarda kayakla atlama elemelerini geçerek tarih yazan milli sporcu, normal tepe final 1'inci turunda 99.0 metrelik atlayış ve 115.0 puanla olimpiyat oyunlarını 36. sırada tamamladı. Uçan Türk lakabı ile tanınan ve kayakla atlama branşında Türkiye’ye büyük başarılar kazandıran milli sporcu Fatih Arda İpcioğlu, 11 Şubat'ta bir diğer yarışma olan büyük tepe elemelerinde mücadele edecek.
Sporcular açısından en üst seviye olan olimpiyatlarda yarışmış olmanın mutluluğunu yaşadığını dile getiren İpcioğlu: “Bizi desteklediğiniz için teşekkür ediyorum. Buralara gelmek kolay olmadı. Olimpiyatlarda atlayış gerçekleştirdik. Elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalıştık ancak finale yükselmek nasip olmadı. Kayakla Atlama branşında ülkemi ilk kez temsil etmiş olmaktan dolayı gururlu ve mutluyum. Önümüzde büyük tepede eleme yarışı ve daha sonra final etabı var. Bu süreçte desteklerini ve dualarını esirgemeyen herkese şükranlarımı sunuyorum. Ülkem adına daha iyisini yapmak için çalışmaya devam edeceğim” ifadelerini kullandı.
Rektör Çomaklı: “Sporcularımızın Başarıları Göğsümüzü Kabarttı”
Atatürk Üniversitesinin spora ve sporcuya verdiği değerin ve desteğin neticelerini böylesine başarıları sonuçlarla aldıklarını aktaran Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı, Pekin’de düzenlenen kış olimpiyatlarına Türkiye’den 7 sporcunun katıldığını, bu sporculardan 2’sinin Atatürk Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi öğrencileri olduğunu belirterek: “Hem sürat pateninde hem de kayakla atlamada ilk kez finallerde yarışan sporcularımız hem ülkemizi hem de üniversitemizi gururlandırdı. Furkan Akar’ın elde ettiği 6’ncılık, gelecek dönemde önemli başarıların altına imza atacağının en büyük göstergesi oldu. Kayakla Atlamada ise Fatih Arda’nın kariyerinin en başarılı atlayışını olimpiyatlarda yapmış olması müsabakalara ne kadar iyi hazırlandığını bizlere gösterdi. Her iki sporcumuza da gayretlerinden, çalışma azimlerinden ve elde ettikleri başarılardan dolayı teşekkür ediyor, canıgönülden kutluyorum. Ay Yıldızlı Bayrağımız için kalbi atan bütün sporcularımıza desteğimizi vermeye devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

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