Karataş'tan Erzurum Garına ziyaret

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Karataş'tan Erzurum Garına ziyaret

İHA

Karataş'tan Erzurum Garına ziyaret

TCDD Erzurum Müdürlüğünü ve gar personellerini yerinde ziyaret eden MHP Erzurum İl Başkanı Naim Karataş sorunları dinledi. Erzurum'a TCDD "bölge müdürlüğü" nün verilmesi hususunun konuşulduğu ziyarette yolcularla da sohbet etme imkanı bulan Karataş'a yoğun ilgi gösterdi.
Her noktaya ulaşarak Erzurum'un kalkınması için yoğun çaba sarf eden ve bu konuda kentte yoğun teveccüh gören MHP Erzurum İl Başkanı Naim Karataş kurum ziyaretlerini de aralıksız sürdürüyor. Son olarak TCDD Erzurum Garını ziyaret ederek mevcut sorunları ve istekleri yerinde dinleyen Karataş burada tren yolcularıyla da bir araya geldi.
TCDD Erzurum Gar işletme Müdürü Yunus Yeşilyurt, Gar Müdürü Tacettin Bayraktutan, Gar güvenlik görevlilerini ve Türk Ulaşım Sen Erzurum Şubesini makamlarında ziyaret eden Karataş, “Şehrimizin kalkınması noktasında büyük sorumluluk taşıyan Erzurum Garı'nın potansiyel olarak güçlenmesi için ne gerekiyorsa yapacağız. Erzurum'un tren ulaşımı noktasında bölgesel olarak zirve konumunda ve bu konumun güçlendirilerek yarınlara taşınması için fikir alışverişlerinde olmaya ve girişimlerde bulunmaya devam edeceğiz" ifadelerine yer verdi.
Erzurum'a "bölge müdürlüğü verilmeli"
Erzurum'un konum itibariyle stratejik öneme sahip olduğunu ve mevcut gar müdürlüğünün de ısrarla talep ettiği üzere "bölge müdürlüğünün" şehre kazandırılması gerektiğine işaret eden Karataş, " Erzurum, bölgesine ışık saçan stratejik bir il. Bu konumun değerine layık olarak da TCDD Erzurum Garının "bölge müdürlüğü" noktasına getirilmesini talep ediyoruz. Bu hususta gerekli girişimlerde bulunarak şehrimizin kalkınmasına el uzatacağız. büyük bir alana sahip olan ilimizin çevre illere destek sunması daha anlamlı olacağı için müdürlüğün bölgesel genişliğe sahip olması gerekmektedir. Yetkililerin bu konuda şehrimize destek sunması için en kısa zamanda girişimlerde bulunacağız" diye konuştu.
"Ulaşım hassas bir konudur"
Erzurum'un ulaşım ağı noktasında bölgesel stratejiye sahip olduğunu ve bu özelliğin şehre büyük katkı sunduğunu dile getiren Karataş " Erzurum bölgesinin en önemli şehri konumunda. özellikle ulaşımın kilit noktası durumunda. şehrimizin gelişmişlik düzeyine katkı sunmak için bütün ulaşım olanaklarının çağa uygun halde geliştirilmesi ve imkanlarla donatılması gerekmektedir. bu noktada hızlı tren, uçak seferleri ve çevre illerle bağlantı sağlayan köprü ve geçitlerin istenilen seviyeye gelmesi için var güçümüzle çalıştık. TCDD Erzurum "bölge müdürlüğünün" de şehrimize kazandırılması noktasının önemli olduğunu gerekli mercilere iletileceğini ifade edebilirim" dedi.
"Şehrin en fazla çalışan siyasi kimliği" yakıştırmalarının her geçen gün dillendirildiği Erzurum'da Naim Karataş farkı sürüyor. dinmeyen enerjisiyle esnaf, kurum ve vatandaş ziyaretlerini sürdüren Karataş Gar ziyareti sırasında da yolculardan taktir topladı. Karataş'ın her noktada olduğunu sürekli sorunların çözümü için çaba sarf ettiğini dile getiren tren yolcuları, “Karataş'ı bir anda karşımızda görünce hiç şaşırmadık... çünkü her an her yerde insanlarla iç içe görüyoruz. elbette bütün siyasetçilerin böyle olması gerekiyor. Naim Karataş'ın şehrimiz için yoğun çaba sarf etmesi nedeniyle kendisine teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştular.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Atatürk Üniversiteli sporculardan Pekin Olimpiyatlarında tarihi başarı
YEREL HABERLER Atatürk Üniversiteli sporculardan Pekin ...
Hacizli taksisini bağlamak isteyen trafik polisini 15 metre sürükledi
YEREL HABERLER Hacizli taksisini bağlamak isteyen trafik polisini 15 ...
Doğuda kar yağışı bekleniyor Doğu Anadolu Bölgesi için çığ ve fırtına uyarısı
YEREL HABERLER Doğuda kar yağışı bekleniyor Doğu Anadolu Bölgesi ...
İl Sağlık Müdürü Bedir: “Sağlıklı hayata gönül verin’’
YEREL HABERLER İl Sağlık Müdürü Bedir: “Sağlıklı hayata gönül ...
Depremzede çocukları sevindirdiler
YEREL HABERLER Depremzede çocukları sevindirdiler
Yeşilay’dan 9 Şubat Sigarayı Bırakma Günü mesajı
YEREL HABERLER Yeşilay’dan 9 Şubat Sigarayı Bırakma Günü mesajı
Oltu’da karga istilası Vatandaşlar karga seslerinden uyuyamıyor
YEREL HABERLER Oltu’da karga istilası Vatandaşlar karga seslerinden ...
Aracıyla polisi sürükledi, böyle kaçtı
YEREL HABERLER Aracıyla polisi sürükledi, böyle kaçtı
Kıraathaneler aslına dönüşüyor
YEREL HABERLER Kıraathaneler aslına dönüşüyor
Buz tırmanışı nefes kesti, sporcular 300 metre yükseklikteki şelalelere tırmandı Erzurum’un buz şelaleleri dünyaca ünlü dağcıları ağırladı 8. Uluslararası Emrah Özbay Buz ve Kaya Tırmanışı Çalıştayı sona erdi
YEREL HABERLER Buz tırmanışı nefes kesti, sporcular 300 metre ...
Atatürk Üniversitesinin kuruluş hikâyesi kitabı yayımlandı
YEREL HABERLER Atatürk Üniversitesinin kuruluş hikâyesi kitabı ...
Erzurumlu halk müziği sanatçısı Nurullah Akçayır'ın 41. sanat yılı özel konserine büyük ilgi
YEREL HABERLER Erzurumlu halk müziği sanatçısı Nurullah Akçayır'ın ...
Palandöken´in arka yüzünde tatil bitti, kar çilesi başladı
YEREL HABERLER Palandöken´in arka yüzünde tatil bitti, kar çilesi ...
Yunanistan’ın mülteci zulmü bitmiyor ASİMED tarafından zulmü 4 dilde anlatan 175 görselli albüm yapıldı Hazırladıkları albümle ülkelere Yunan zulmünü anlatacaklar
YEREL HABERLER Yunanistan’ın mülteci zulmü bitmiyor ASİMED ...
Evinin kirasını istedi, başına gelmeyen kalmadı 16 kişi evini bastı, kapı ve pencerelerini kırıp, öldürmekle tehdit ettiler Talihsiz kadının saldırıya uğradıktan sonra da evi soyuldu
YEREL HABERLER Evinin kirasını istedi, başına gelmeyen kalmadı 16 ...
DAGC; “Rahmet ve minnetle anıyoruz”
YEREL HABERLER DAGC; “Rahmet ve minnetle anıyoruz”
Engelli derneklerinden ortak tepki
YEREL HABERLER Engelli derneklerinden ortak tepki
Sinan Karaca, Alçıcılar ve Boyacılar Odası Başkanlığına adaylığını açıkladı
YEREL HABERLER Sinan Karaca, Alçıcılar ve Boyacılar Odası ...
Beline sardığı 3 kilo 50 gram uyuşturucu madde ile yakalandı
YEREL HABERLER Beline sardığı 3 kilo 50 gram uyuşturucu madde ile ...
Curling 2. Lig Müsabakaları sona erdi 1. Lige yükselen takımlar belli oldu Erkeklerde Erzurum BŞB Gençlik Spor ve Palandöken Gençlik Spor 1. lige yükseldi, kadınlarda ise Çelebispor ile Tekirdağ 1. lig bileti aldı
YEREL HABERLER Curling 2. Lig Müsabakaları sona erdi 1. Lige ...
İzcilerden hafta sonu etkinliği
YEREL HABERLER İzcilerden hafta sonu etkinliği
Bir sporcunun en zor anları Olimpiyatlarda final bileti alamayan Fatih Arda İpcioğlu’nun duygusal anları
YEREL HABERLER Bir sporcunun en zor anları Olimpiyatlarda final ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.