Taksicinin aracını bağlamak isteyen polisi sürüklediği anlar kamerada

Erzurum'da hacizli aracıyla polise yakalanan taksici, aracından indirildikten sonra hakkında işlem yapılması için istenilen evrakları araçtan getirme bahanesiyle aracına binerek kaçmaya çalıştı. Kaçan şahsı yakalamak isteyen polis memuru aracın emniyet kemerine tutunup şahsı durdurmak istedi. Polisi araç camında sürükleyen şahıs trafiği tehlikeye sokarak olay yerinden uzaklaştı. O anlar şehir kameralarına yansıdı.

Olay, Yakutiye ilçesine bağlı Cumhuriyet Caddesinde Polisevi önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre aracında hacizli yakalamalı araması olan Özkan A., 25 TT 593 plakalı aracıyla birlikte polis memuru Nurullah Dadaş tarafından durduruldu. Polis memuru Dadaş, sürücü Özkan A.’dan aracın evraklarını istedi. Şahıs evrakları vermek için bindiği aracın anahtarsız çalıştırma özelliğini kullanarak hızla olay yerinden kaçmaya çalıştı. Durumu fark eden polis memuru Dadaş, şahsı durdurmak için elini emniyet kemerine doladı. O sırada şahıs gaza basmasıyla Dadaş, yerde yaklaşık 15 metre boyunca sürüklendi. Şahıs ardından trafiğe tersten girerek olay yerinden uzaklaştı.

Ekiplerin takibi üzerine araç kapalı otoparkta bulunurken, Özkan A. ise kendi isteğiyle polis karakoluna teslim oldu. Polis memuru Nurullah Dadaş ise olaydan hafif sıyrıklarla kurtulurken tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.

Bu anları ise Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.