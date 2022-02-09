Hacizli taksisini bağlamak isteyen trafik polisini 15 metre sürükledi (3)

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TUTUKLANDI

Erzurum'da, görevini yapan trafik polisini yaralayan taksi şoförü Özkan Alparslan, savcılıktaki ifadesinin ardından tutuklanma talebiyle sulh ceza mahkemesine çıkarıldı. 'Kasten yaralama' suçundan tutuklanan Alparslan, cezaevine gönderildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Erzurum / Merkez Oktay POLAT

2022-02-09 16:34:32



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