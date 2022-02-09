“Yeni Nesil Üniversite Tasarım ve Dönüşüm Projesi” Araştırma Üniversitesi misyonuna göre revize edildi

65 yıllık kültürel ve bilimsel geleneği, teknolojik altyapısı, bünyesinde barındırdığı fakülteler, araştırma merkezleri, enstitüler, meslek yüksekokulları ve alanında uzman binlerce akademisyeni ile doğunun bilim merkezi olan Atatürk Üniversitesinin, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından Araştırma Üniversitesi seçilmesiyle birlikte çalışmalarını hızlandıran Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı, Araştırma Üniversitesi Kriterlerinin Değerlendirme Toplantılarını tamamladı.

Değerlendirme toplantılarına araştırma merkezleriyle başlayan Rektör Çomaklı, daha sonra fakülte, yüksekokul ve enstitü yöne araya gelerek Araştırma Üniversitesi olmanın sorumluluklarından ve gelecek planlamalarından bahsetti.

Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı başkanlığında, yüz yüze ve çevrim içi (online) olarak düzenlenen toplantılarda yöneticiler, birimlerin bilimsel çalışmaları hakkında sunum yaparak çeşitli konularda görüş ve önerilerini sundular.

Araştırma Üniversitesi olduktan sonraki sürece dair konuşan Rektör Çomaklı, YÖK Başkanlığı tarafından yürütülen “Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşma Projesi” kapsamında, Türkiye’de eğitim veren toplam 131 devlet üniversitesi arasından 20 Üniversitenin Araştırma Üniversitesi olarak belirlendiğini hatırlatarak bunlardan birinin de Atatürk Üniversitesi olduğunu dile getirdi.

Yeni Nesil Üniversite Tasarım ve Dönüşüm Projesini Araştırma Üniversitesi misyonuna göre revize ettikleri söyleyen Prof. Dr. Çomaklı Araştırma Odaklı Misyon Farklılaşması Programında belirlenen Araştırma Üniversitelerinin Performans İzleme Endeksi aracılığıyla “Araştırma Kapasitesi”, “Araştırma Kalitesi” ve “Etkileşim ve İş Birliği” başlıkları altında 32 gösterge kapsamında değerlendirildiğini belirterek, bu değerlendirmeleri daima yüksek tutmak için tüm üniversite mensuplarına önemli görevler düştüğünü aktardı.

Rektör Çomaklı: “Amacımız üniversitemizin rekabet gücünü artırmak”

Araştırma üniversitesi misyonu bağlamında enstitü, fakülte ve yüksekokullarda hedefleri yükselttiklerini vurgulayan Rektör Çomaklı, eğitimin yanında toplumsal sorunlara bilimsel çözümler üretebilen, halkın taleplerine duyarlı olmanın yanı sıra, bunlara yön veren ve evrensel bilimde ön sıralarda yer alan bir üniversite olduklarını belirterek 65 yıllık tecrübesi ve yeni sorumlulukları ile Atatürk Üniversitesinin yeni başarı hikâyeleri yazmaya devam edeceğini söyledi. Prof. Dr. Ömer Çomaklı ayrıca üniversitenin rekabet gücünü artırmak adına ortaya konulan yeni hedeflerin önümüzdeki günlerde tüm akademik personelle paylaşılacağını kaydetti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.