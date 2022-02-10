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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Erzurum’da Enerji Kentleri buluşması

İHA

Türkiye Cumhuriyeti Enerji Kentleri Birliği, yeni yılın ilk encümen toplantısını Erzurum'da yapacak.

Erzurum’da Enerji Kentleri buluşması

Türkiye Cumhuriyeti Enerji Kentleri Birliği, yeni yılın ilk encümen toplantısını Erzurum’da yapacak.
Aziziye Belediyesi’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek olan Erzurum buluşmasına, aynı zamanda Birlik Başkanı olan Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan’ın yanı sıra, Türkiye’nin dört bir yanından il ve ilçe belediye başkanları ve meclis üyeleri de katılacak. Cuma günü kente gelecek olan birliğin encümen üyesi belediye başkanları, aynı gün yapılacak istişare toplantısının ardından resmi ziyaretlerde bulunacak. Enerji Kentleri Birliği’nde Erzurum Aziziye’yi Encümen Üyesi olarak temsil eden Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, konuklarına ilçede hayata geçirilen enerji yatırımlarını gösterecek. İki gün sürecek temas ve toplantıların ardından Enerji Kentleri Birliği heyetine şehrin tarihi ve turistik mekânları da gezdirilecek.
Belediye başkanlarından Erzurum çıkarması
Enerji Kentleri Birliği’nin gerçekleştireceği encümen toplantısına Birlik Başkanı ve aynı zamanda Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı olan Osman Zolan’ın yanı sıra Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık, Erzurum Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, Ankara Güdül Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, Balıkesir Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş, Aydın Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel ve Kırşehir Çiçekdağı Belediye Başkanı Hasan Hakanoğlu ile birlik meclis üyeleri katılacak. Erzurum Büyükşehir Belediyesi, Palandöken Belediyesi, Pasinler Belediyesi ve Olur Belediyesi’nin de üyesi bulunduğu Enerji Kentleri Birliği’nin encümen toplantısında, Erzurum’daki enerji yatırımları da masaya yatırılacak.
Başkan Orhan’dan enerji vurgusu
Konuyla ilgili olarak bir açıklama yapan Enerji Kentleri Birliği Encümen Üyesi ve Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, enerjiden yararlanılan her alanda yenilenebilir enerji kaynaklarının ağırlıklı olarak birlikte yer aldığı ve entegre olarak değerlendirildiği güvenli bir gelecek kurmayı hedefleyen birliğin, bu doğrultuda 25 yıldır faaliyet gösterdiğini kaydetti. Birliğin 2022 yılının ilk encümen toplantısına Aziziye Belediyesi’nin ev sahipliği yapacağını aktaran Başkan Orhan, “Şehrimiz ve Aziziye ilçemiz yenilenebilir enerji noktasında gerçekten de çok büyük potansiyellere sahip. Bu manada hayata geçirdiğimiz yatırımlarımız da oldu. Enerjinin giderek artan önemi ve değeri, böylesi yatırımların ne kadar kıymetli olduğunu günümüzde çok daha anlaşılır bir hale getirdi. Erzurum’daki toplantılarımızda da, belediye başkanlarımızla işte bu konuları ele alacak, hedeflerimizi gözden geçirecek ve enerji yatırımlarının yaygınlık kazanması noktasında yeni yol haritaları belirleyeceğiz. Erzurum’daki bu buluşma, aynı zamanda Aziziye ilçemizin ve Erzurum’umuzun tanıtımı için de çok özel bir fırsat olacak” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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