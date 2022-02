Erzurumlulardan Turkovac aşısına yoğun ilgi İkinci doz Turkovac aşısı Erzurum Şehir Hastanesi’nde yerini aldı Başhekim Dr. Tör: “Turkovac aşısında şimdiye kadar yan etki görülmedi”

Erzurum Şehir Hastanesi’nde yapılmaya başlanan Turkovac aşısına vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor. Hastane Başhekimi Dr. İbrahim Hakkı Tör, “Turkovac aşısında şimdiye kadar yan etki görülmedi” dedi.

Erzurum’da vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği milli aşı Turkovac’ın ikinci dozu Erzurum Şehir Hastanesi’ne geldi. Erzurum Şehir Hastanesi Başhekimi Dr. İbrahim Hakkı Tör, Turkovac aşısı ile ilgili gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Başhekim Tör, “Vatandaşların Covid19 aşıları vurulmalarında son zamanlarda artış eğiliminde olan omicron vakalarının ülkemizde ve dünyada artması ciddi anlamda sıkıntılara yol açıyor. Ülkemizin yerli Turkovac aşısının geliştirilmesi ve uygulaması ülke genelinde vatandaşlar tarafından oldukça ilgi gördü. Omicron aşısının seyri ve etkisi bilim adamları tarafından endişe oluşturuyor. Covid19 pandemisi ülkemizde ve dünyada dalgalanmalarla devam ediyor. Erzurum yaklaşık 15 gün öncesine kadar 100 bin kişide olan vaka sayılarında ülke genelinde vaka artışlarında birinci sırayı almıştı, bu durumda ister istemez bizleri üzüyordu. Hasta yatışları ve yoğun bakımlarda ki artışı belli bir süre geçirdik. Ciddi oranda artışlar görünüyordu, sağlık çalışanları olarak her zamanki gibi üstün gayretlerini gösterdiler. Ülkemizde ve şehrimizde ki vaka artışlarında belirli oranda bir düşme eğilimi içerisine girmiş bulunuyoruz. Bu da alınan önlemler sayesinde oldu. Vakanın ilk görülmesinden başlayarak üç kural olan maske, mesafe ve hijyen konularını zaman zaman erteledik veya çok önemser hale getirmedik, bu kuralların gevşemesi ile vaka artışlarında belirli oranda artışlar görülünce maske, mesafe ve hijyen kurallarına belirli ölçüde uyulmaya başlandı. Bu tedbirleri alınca vaka sayılarında bir düşüş oldu” diye konuştu.



“Turkovac ikinci doz aşılanmaları bugün itibariyle başladı”

Hastane de uygulanmaya başlanan Turkovac yerli aşının birinci dozlarını vatandaşlara uyguladıklarını ifade eden Dr.Tör, “Bugün itibariyle Turkovac aşılarını yaptıracak vatandaşlarımıza diyoruz ki ikinci doz Turkovac aşılarını hastanemizde yaptırabilirsiniz. Hastanemiz C blokta Turkovac aşılama birimimizde aşılama işlemlerine başlanıldı. İkinci doz Turkovac aşılarını yaptırmak isteyen vatandaşlar randevu alarak yaptırabilirler. Hafta için her gün ve mesai saatleri dışında gece saat 24.00’e kadar aşı uygulaması yapıyoruz. Hastanemize gelen hastalara veya hasta yakınlarına hasta olup olmamaları konusunda sorgulama yapıyoruz. Aşı olacakları görevli personelimiz yönlendirme yapıyor” dedi.



“Turkovac aşısına vatandaşların yoğun ilgisi var”

Aşı olmayan vatandaşlar arasında, Turkovac aşısını bekleyenlerin olduğunu belirten Tör, “Ülkemizde diğer aşıları olmak isteyen vatandaşlarımızın devam eden dozlarını yaptırabilirler. Aşı olmak isteyen vatandaşlarımızı hastanemize gelmeleri konusunda davet ediyoruz. Yerli Millilik bizler için çok önemli, yerlilik açısından Turkovac aşısı bizler için gerçekten bir örnek teşkil ediyor. Bu konuda da övünmemiz lazım. Hiç aşı yaptırmayan vatandaşlar hastanemize gelerek Turkovac aşısını yaptırmak istiyorlar. Turkovac aşısının ilk çıktığında hastanemize ilk olarak 200 kişi gelerek aşılarını yaptırdılar. Çeşitli aşılarını yaptıran 50 vatandaşımız bu aşıyı yaptırmak istediler. 3 veya 4 aşısını tercih olarak Turkovac yaptırmak isteyen vatandaşlar aşısını yaptırmaya başladılar. Aşılarını yaptırmak isteyen 2 bin civarında da vatandaşımız bulunuyor. Turkovac aşılarını yaptıran vatandaşlarımızın kayıtlarını her akşam ilgili birimden takip ediyoruz. Aşılarda şimdiye kadar her hangi bir yan etki görülmedi. Erzurum’da ciddi oranda vakalarda bir artış görülmüştür, Omicron vakaları etkili oranda ama yatışlarda bir artış olmuyor. Hastanemizde bu durumu etkileyecek bir yoğunluk şimdilik bulunmuyor, bu hastalığın bir özelliği hızlı yayılım eğilim göstermesi, bu hastalıktan dolayı da hastanemize ciddi oranda bir başvurular oluyor, yoğun bakımlardaki durumları biz direk Sağlık Bakanlığına bildiriyoruz Bakanlık bu konuyla ilgili bir çalışma yapıyor” açıklamalarında bulundu.

