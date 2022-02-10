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Erzurum Orman Bölge Müdürlüğü'nde 'Bölgesel Hizmet İçi Eğitimi Programı' düzenlendi

İHA

Erzurum Orman Bölge Müdürlüğü tarafından Yaşar Öztaş Eğitim Merkezinde düzenlenen Orman İşletme Müdürlüklerinde görev yapan İşletme Müdür Yarımcıları ile İşletme, ATM, Fidanlık ve Kadastro Mülkiyet Şeflerine tüm ormancılık faaliyetleri ile diğer iş ve işlemlere ait faaliyetlerin daha etkin ve verimli yürütülmesi, personelin bilgi ve becerilerinin geliştirilmesi, verimliliklerin artırılması, karşılaşılan sorun ve çözüm önerilerine yönelik 0910 Şubat 2022 tarihleri arasında Bölgesel Hizmet İçi Eğitimi programı düzenlendi.

Erzurum Orman Bölge Müdürlüğü'nde 'Bölgesel Hizmet İçi Eğitimi Programı' düzenlendi

Erzurum Orman Bölge Müdürlüğü tarafından Yaşar Öztaş Eğitim Merkezinde düzenlenen Orman İşletme Müdürlüklerinde görev yapan İşletme Müdür Yarımcıları ile İşletme, ATM, Fidanlık ve Kadastro Mülkiyet Şeflerine tüm ormancılık faaliyetleri ile diğer iş ve işlemlere ait faaliyetlerin daha etkin ve verimli yürütülmesi, personelin bilgi ve becerilerinin geliştirilmesi, verimliliklerin artırılması, karşılaşılan sorun ve çözüm önerilerine yönelik 0910 Şubat 2022 tarihleri arasında Bölgesel Hizmet İçi Eğitimi programı düzenlendi.
Program Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Düzenlenen eğitim programına Erzurum Orman Bölge Müdürü Oktay Ayatay, Bölge Müdür Yardımcıları, Şube Müdürleri, Etüt Proje Başmühendisi, İşletme Müdürlüklerinde görevli İşletme Müdür Yarımcıları ile İşletme, ATM, Fidanlık ve Kadastro Mülkiyet Şefleri katıldı.
Erzurum Orman Bölge Müdürü Oktay Ayatay eğitimin açılış konuşmasında, “Bilgi yaşanandır, yaşanmayan bilgi geçmeyen akçe gibidir. Bu düşünceyle planlanan bu eğitimle; mesleki yeterliliğimizin artırılması, geliştirilmesi, varsa değişen mevzuat hakkında bilgilerimizin güncellenmesi, temel prensip ve uygulamalarda birlikteliğin sağlanması ile hizmet kalitesi ve verimliliğin arttırılması amaçlanmaktadır. 183 yıllık köklü geçmişe sahip olan Orman Genel Müdürlüğümüz Geleceğe Nefes olmak adına, Yeşil Vatanımızı korumak, geliştirmek, genişletmek, ülkemizin ve bölgemizin yeşil örtüsünü muhafaza edip artırmak, daha yaşanabilir bir dünya için “Yazın köz üzerinde, kışın buz üzerinde" çalışarak geçmişten devraldığımız emaneti geleceğe en iyi şekilde taşımakla vazifeliyiz. 2021 yılını program ve bütçe hedeflerimiz doğrultusunda ekip halinde çalışarak iyi bir netice ile tamamladık. Biliyoruz ki Dünyada hiç bir iyi en iyi, hiç bir kötüde en kötü değildir. Onun için hep birlikte en iyiyi hedeflemeliyiz. Yürekten inanıyorum ki azimli çalışmalarınız ile bu yılı da program ve hedefler bakımından iyi netice ile sonlandıracağız. Hepinize, tüm çalışma arkadaşlarıma geçmiş plan dönemindeki gayretli çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum. Bu vesile ile iki gün sürecek olan bu eğitimin teşkilatımıza ve tüm kurum çalışanlarımıza hayırlı olmasını temenni ediyor, işlerinizde kolaylıklar diliyor, ailenizle birlikte sağlıklı, mutlu, huzurlu ve başarılı günler geçirmenizi diliyorum" dedi.
Program Eğitim, katılımcıların farklı konularda sorduğu sorular ve eğitimcilerin verdiği cevaplarla devam etti.

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