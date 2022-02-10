Aydemir: ‘AK Dava insana saygı davasıdır’ Aydemir MHP’nin 53’üncü kuruluş yıldönümünü kutladı Aydemir’den muhalefete sert tepki

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Aydemir: ‘AK Dava insana saygı davasıdır’ Aydemir MHP’nin 53’üncü kuruluş yıldönümünü kutladı Aydemir’den muhalefete sert tepki

İHA

Aydemir: ‘AK Dava insana saygı davasıdır’ Aydemir MHP’nin 53’üncü kuruluş yıldönümünü kutladı Aydemir’den muhalefete sert tepki

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde düzenlediği basın toplantısında, ülkede kaostan beslenen bir kesim olduğunu, muhalefetin de "kaostan nasıl besleniriz?" anlayışıyla hareket ittiğini söyledi.
Aydemir AK dava ekseninde değerlendirmelerde bulundu
TBMM’de düzenlediği Basın toplantısında ülke siyaset ve ekonomi gündemini değerlendiren Milletvekili Aydemir, AK Davanın meselelere bakış üslup ve vurgusunu aktardı, Türkiye’nin Cumhur Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ufkunda, Cumhur ittifakıyla birlikte küresel boyutta yükselen değerler ülkesi olduğuna telmihte bulundu.
Sağlıkta küresel yankı bulan değişim
Türkiye’nin eğitim, enerji, ulaştırma, spor ve turizm alanlarında olduğu gibi sağlık alanında da küresel vizyon çizdiği, tarihi atılımlar gerçekleştirildiğine işaret eden Milletvekili Aydemir, Sağlık Eski Bakanı Recep Akdağ ve Mevcut Bakan Fahrettin Koca başta olarak AK dönemde hizmet veren Sağlık yönetimine minnettar olduklarını söyledi.
MHP 53’üncü yılında
Milliyetçi Hareket Partisinin 53’üncü kuruluş yıldönümünü kutlayan Milletvekili Aydemir, Cumhur ittifakının dirayetli ve kararlı duruşuna dikkat çekerek, MHP Genel Başkanı Bahçeli’nin Cumhur ittifakı cumhurbaşkanı adayının Recep Tayyip Erdoğan olduğu vurgusunu hatırlattı.
Türk milleti tarih yazan bir millettir’
Türk Milletinin tarih yazan, çağlar değiştiren bir büyük millet olduğu, Türk İslam Medeniyetinin insanlığa adalet, şefkat dağıttığını kayda geçen Milletvekili Aydemir, bu tarihi hakikatleri genç nesillere ulaştıran tarihçi Öztuna’ya minnettar olduklarını vefatının 10’uncu yılında saygı, rahmet ve minnetle andıklarını belirtti.
‘Maksatları belli’
Milletvekili Aydemir, Süleymaniye’deki İlim Yayma Vakfına ait inşaatın İBB tarafından hukuka aykırı mühürlenmesini değerlendirerek, ‘Maksatları çok net: İngiliz Büyükelçiyle keyif çatarken İstanbul’u ‘kar’a mahkum edişlerini unutturmak! ‘ kaydını düştü.
Aydemir’den suni tartışma vurgusu
Basın toplantısının siyasi gündeme ilişkin bölümünde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tekrar cumhurbaşkanı adayı olmasına yönelik tartışmalara değinen Milletvekili Aydemir, "Bu bir suni tartışıma. Bu tartışmayı daha önce 367 tartışmasını öne çıkaran bir şahıs ortaya attı. Anayasa'daki hüküm açık. Sayın Cumhurbaşkanımızın ikinci kez cumhurbaşkanı adayı olmasında hiçbir engel yok. Hukukçular bu konuda çok net." dedi.
‘Keşke ben adayım diyebilseler’
Milletvekili Aydemir, "CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik olarak 'Aday olsun karşıma çıksın.' ifadeleriyle adaylığını mı açıkladı?" şeklindeki soruya da şu cevabı verdi: "Keşke 'Ben adayım.' diyebilseler. Sayın Kılıçdaroğlu'nun bilinçaltında adaylık var ama 'İYİ Parti bana fırça atar mı?' diye korkuyor ve ikircikli bir tavır ortaya koyuyor. Eğer ittifak yapmışlarsa adaylarını açıklaması gerekir. Kılıçdaroğlu, İYİ Parti ve HDP'den korkuyor. Kılıçdaroğlu, ortaklarından korktuğu için adaylığını söyleyemiyor. Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı'mızın karşısına çıkarsa ilk turda ezilecek bir sonuç çıkacaktır."
‘Yaklaşık 10 bin insanı işinden ettiler bunlar’
Milletvekili Aydemir, İstanbul Süleymaniye Camii'ndeki İlim Yayma Vakfına ait inşaat tartışmalarını da değindi. İlim Yayma Vakfının açıklamasını okuyan Aydemir, "Kendi rızası ile inşaatı durdurmuş ve ilgili kurumları göreve davet etmiş bir vakıf var. İstanbul'u esarete mahkum etmiş bir anlayış kaotik yollarla kendine yol aramaya çalışıyor. Millet kar esareti yaşarken İngiliz Büyükelçisiyle keyif sürüyorsanız İstanbullu bunu unutmaz. Eğer bunların eline imkan geçse vatandaşlarımızı dışarı çıkarmaz ve insanlarımıza hayat hakkı vermezler. Yaklaşık 10 bin insanı işinden ettiler bunlar. HDP ve onun peşine takılmış CHP'nin tavrı bu." diye konuştu.
Olur ve Şenkaya devlet hastanelerinin açılışı
AK Dönemle birlikte Türkiye’nin sağlık alanında küresel boyutta yankı bulan bir reform gerçekleştirdiğini, en ücra ilçelere kadar devlet hastaneleri açılarak insanlara hizmet götürüldüğünü belirten Milletvekili Aydemir 2005 yılında Olur ve Şenkaya ilçelerinin devlet hastanelerine kavuşturulduğunu, geçmişte sağlık ocaklarıyla verilen hizmetlerin çağdaş normlara ulaştırıldığını belirtti. Hizmet götürülürken nüfus kesafetine bakılmadığı, nerede insan varsa oraya hizmet taşındığını kaydeden Milletvekili aydemir, ‘Bizim zihin kompartmanımızda eser vermek, yatırım yapmak, hizmet etmek düşüncesi var. Önce insan var. İnsana saygı var. Bu bütün bakanlıklarımızda olduğu gibi sağlık bakanlığında da caridir. ‘ dedi. Basın toplantısında Sağlıkta gerçekleştirilen reformlara işaret eden, Sağlık eski Bakanı Recep Akdağ dönemindeki hizmetlere atıfta bulunan Milletvekili Aydemir, içinde bulunulan dönem de Bakanlığın sağlık alanında tarihe damga vuran hizmetler gerçekleştirildiğinin altını çizdi.
Akdağ ve Koca’ya vefa
Milletvekili Aydemir, ‘Sağlık bakanlığımız en başından beri özel bir çalışma yapıyor. Allah razı olsun, bizim Erzurumlu bakanımız Recep Akdağ bey döneminde ülke çapında çok ciddi yatırımlar hayata geçirildi. Şimdiki bakanımız da öyle. Bir büyük gayret üzere. Yaşadığımız covid salgını sürecinde Türkiye dünya gündeminde. Süreci en iyi yöneten, yerinde ve zamanında sağlık hizmeti sunan ülkeyiz. Bütün dünya resmen mefluç hale gelmişken, sağlık sistemi bakımından söylüyorum, biz mükemmel düzeyde hizmet veriyoruz. Sağlık Bakanlığında yetkin bir isim var, donanımı yüksek bir isim var. Bakanlığımızın kadroları da öyle. Bundan dolayı da bakanlığımızı bir kez daha tebrik ediyoruz. Özellikle bu iki devlet hastanesinin açılmasını sağlayanlara da minnettarlığımı kaydediyorum.’ dedi.
Aydemir’den MHP’ye tebrik
MHP’nin 53’üncü kuruluş yıldönümünü kutlayan Milletvekili Aydemir, ‘Cumhur ittifakının esaslı parçası Milliyetçi Hareket Partisinin kuruluş yıldönümünü tebrik ediyoruz. Bundan 53 sene önce Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi olarak kurulmuş olan parti Milliyetçi Hareket Partisi olarak ismini değiştirdi ve Genel Başkan olarak da Merhum Alparslan Türkeş’i seçti. Bundan dolayı MHP’yi tebrik ediyoruz. ‘ diye konuştu.
Aydemir’den önce ülkem hassasiyeti kaydı
Milletvekili Aydemir, ‘MHP'nin 53. kuruluş yıl dönümünü Genel Başkan Sayın Devlet Bahçeli şahsında tebrik ediyor, “Önce Ülkem” ilkesi etrafında kenetlenmiş Cumhur İttifakınna yüreğini raptetmiş olarak, MHP Kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş’i rahmetle yad ediyoruz. ‘ dedi.
Aydemir’den cumhur ittifakı vurgusu
Milletvekili Aydemir, ‘Cumhur ittifakına gözümüz gibi baktığımızın altını çiziyorum. Biz diğerleri gibi yapmıyoruz. Diğerleri ne yapıyorlar? Cumhurbaşkanı adaylarını bile açıktan ifade edemiyorlar. Biz öyle değiliz. Sayın Devlet Bahçeli açık açık, net bir biçimde Sayın Cumhurbaşkanımıza dönük adayımızdır, demiştir en başından beri. Şu anda da o düşüncesinde sabit kadem haldedir. ‘ dedi.
Tarihçi Yılmaz Öztuna’ya vefa
9 Şubat 2012’de hakkın rahmetine kavuşan Tarihçi mütefekkir Yılmaz Öztuna’yı 10’uncu vefat yıldönümünde rahmet ve minnetle anan Milletvekili Aydemir, Öztuna’nın eserleri, tarih dikkat ve hassasiyetleriyle nesillere ufuk açan bir bilim insanı olduğunu, genç neslin büyük Türk Münevveri Öztuna’ya minnettar bulunduğunu vurguladı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Erzurum Orman Bölge Müdürlüğü'nde 'Bölgesel Hizmet İçi Eğitimi Programı' düzenlendi
YEREL HABERLER Erzurum Orman Bölge Müdürlüğü'nde 'Bölgesel Hizmet ...
Erzurumlulardan Turkovac aşısına yoğun ilgi İkinci doz Turkovac aşısı Erzurum Şehir Hastanesi’nde yerini aldı Başhekim Dr. Tör: “Turkovac aşısında şimdiye kadar yan etki görülmedi”
YEREL HABERLER Erzurumlulardan Turkovac aşısına yoğun ilgi İkinci ...
Erzurum’da Enerji Kentleri buluşması
YEREL HABERLER Erzurum’da Enerji Kentleri buluşması
Kafe yangınında ağır yaralanan genç kız: “Son 2 ayı hatırlamıyorum” Yangınında ağır yaralanan genç kız dehşeti yaşadı: 45 gün yoğun bakımda kaldı, 2 kez kalbi durdu Ağır yarlanan genç kız yangından 45 gün sonra uyandı Genç kızın babası olayı gözyaşları içinde anlattı
YEREL HABERLER Kafe yangınında ağır yaralanan genç kız: “Son 2 ayı ...
Olimpiyatlarda tarih yazan Furkan Akar yurda döndü Olimpiyat 6.'sı Furkan Akar Erzurum’da meşaleler ve davul zurna eşliğinde karşılandı
YEREL HABERLER Olimpiyatlarda tarih yazan Furkan Akar yurda ...
Aydemir: ‘Yüce Milletimiz zirvelere yürüyor’ Aydemir: ‘CHP Yusufeli Barajını 8 yıl geciktirdi’ Aydemir, Kaya ve temsil ettiği düşünceyi telin etti Aydemir İspir Yedigölleri gündeme taşıdı
YEREL HABERLER Aydemir: ‘Yüce Milletimiz zirvelere yürüyor’ Aydemir: ...
Turkovac’a Erzurum’da yoğun ilgi
YEREL HABERLER Turkovac’a Erzurum’da yoğun ilgi
“Yeni Nesil Üniversite Tasarım ve Dönüşüm Projesi” Araştırma Üniversitesi misyonuna göre revize edildi
YEREL HABERLER “Yeni Nesil Üniversite Tasarım ve Dönüşüm Projesi” ...
Hacizli taksisini bağlamak isteyen trafik polisini 15 metre sürükledi (3)
YEREL HABERLER Hacizli taksisini bağlamak isteyen trafik polisini 15 ...
Polisi metrelerce sürükleyen taksici tutuklandı
YEREL HABERLER Polisi metrelerce sürükleyen taksici tutuklandı
Taksicinin aracını bağlamak isteyen polisi sürüklediği anlar kamerada
YEREL HABERLER Taksicinin aracını bağlamak isteyen polisi ...
Karataş'tan Erzurum Garına ziyaret
YEREL HABERLER Karataş'tan Erzurum Garına ziyaret
Atatürk Üniversiteli sporculardan Pekin Olimpiyatlarında tarihi başarı
YEREL HABERLER Atatürk Üniversiteli sporculardan Pekin ...
Hacizli taksisini bağlamak isteyen trafik polisini 15 metre sürükledi
YEREL HABERLER Hacizli taksisini bağlamak isteyen trafik polisini 15 ...
Doğuda kar yağışı bekleniyor Doğu Anadolu Bölgesi için çığ ve fırtına uyarısı
YEREL HABERLER Doğuda kar yağışı bekleniyor Doğu Anadolu Bölgesi ...
İl Sağlık Müdürü Bedir: “Sağlıklı hayata gönül verin’’
YEREL HABERLER İl Sağlık Müdürü Bedir: “Sağlıklı hayata gönül ...
Depremzede çocukları sevindirdiler
YEREL HABERLER Depremzede çocukları sevindirdiler
Yeşilay’dan 9 Şubat Sigarayı Bırakma Günü mesajı
YEREL HABERLER Yeşilay’dan 9 Şubat Sigarayı Bırakma Günü mesajı
Oltu’da karga istilası Vatandaşlar karga seslerinden uyuyamıyor
YEREL HABERLER Oltu’da karga istilası Vatandaşlar karga seslerinden ...
Aracıyla polisi sürükledi, böyle kaçtı
YEREL HABERLER Aracıyla polisi sürükledi, böyle kaçtı
Kıraathaneler aslına dönüşüyor
YEREL HABERLER Kıraathaneler aslına dönüşüyor
Buz tırmanışı nefes kesti, sporcular 300 metre yükseklikteki şelalelere tırmandı Erzurum’un buz şelaleleri dünyaca ünlü dağcıları ağırladı 8. Uluslararası Emrah Özbay Buz ve Kaya Tırmanışı Çalıştayı sona erdi
YEREL HABERLER Buz tırmanışı nefes kesti, sporcular 300 metre ...
Atatürk Üniversitesinin kuruluş hikâyesi kitabı yayımlandı
YEREL HABERLER Atatürk Üniversitesinin kuruluş hikâyesi kitabı ...
Erzurumlu halk müziği sanatçısı Nurullah Akçayır'ın 41. sanat yılı özel konserine büyük ilgi
YEREL HABERLER Erzurumlu halk müziği sanatçısı Nurullah Akçayır'ın ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.