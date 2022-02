Milli sporcu Furkan Akar: “2026’da madalya için koşacağım” Olimpiyatta tarih yazan Furkan Akar, Vali Memiş’i ziyaret etti Vali Memiş, Akar’ı altınla ödüllendirdi

Çin'in başkenti Pekin'de düzenlenen 2022 Kış Olimpiyatları'nda tarihte ilk kez Türkiye’den erkekler 1000 metre kısa kulvar sürat pateninde yarışan ve final B serisini ikinci bitirerek olimpiyatlarda 6. olan Furkan Akar’ı Erzurum Valisi Okay Memiş makamında ağırladı.

Çin'in başkenti Pekin'de düzenlenen 2022 Kış Olimpiyatları'nda tarihte ilk kez Türkiye’den erkekler 1000 metre kısa kulvar sürat pateninde yarışan ve final B serisini ikinci bitirerek olimpiyatlarda 6. olan Furkan Akar yurda döndü. Erzurum Valisi Okay Memiş, Milli Sporcu Akar’ı makamında kabul etti.

Furkan Akar’ın hem Türkiye’yi hem de Erzurum’u gururlandırdığını ifade eden Vali Okay Memiş, “Bildiğiniz gibi Çin’in Başkenti Pekin’de Kış Olimpiyatları organize edildi. Türkiye ve Erzurum’un gururu Furkan Akar kardeşimiz, surat pateninde mücadele etti. 1.36,52 derecesiyle kısa kulvar sürat pateni final B serisinde Olimpiyat 6’ncısı oldu. Yaptığı derece ile hem ülkemizi ve hem de Erzurum’u gururlandırdı. Hem kendini hem de emek veren her kesi kutluyorum. Bildiğiniz gibi Erzurum kış sporlarında iddialı bir kent durumunda. Daha fazla başarılı olmamız lazım. Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de pandemi ile mücadele ediyoruz. Pandemi ister istemez hızımızı da kesse bile daha iyi noktalara gittiğimiz açıkça görünüyor. Sporcularımızdan daha fazla madalya bekliyoruz. Furkan Akar yarışmada Olimpiyat 6’ncısı oldu ama inşallah ilk 3’e girmesini de arzu ediyoruz. Palandöken ve Konaklı Kayak Merkezleri hiç olmadığı kadar misafiri ağırladı. Sezon açılışından bu güne kadar neredeyse bir buçuk milyon insanı ağırladık. Yalnızca sömestri tatilinde 500 bine yakın misafiri ağırladık. Yalnızca kış turizm sezonunda Bin kişiye doğrudan istihdam sağlıyoruz. 2011’de Erzurum’da düzenlenen Dünya Üniversiteler Kış Oyunları için yapılan Atlama kuleleri, Curling salonuyla, buz pateni salonları ile Erzurum’un Türkiye’de rakibi yok” açıklamalarında bulundu.



"Türkiye tarihinde bir ilki başardım, 2026’da madalya için koşacağım”

Türkiye tarihinde bir ilki başardığını belirten Milli Sporcu Furkan Akar, “Türkiye tarihinde bir ilki başardım, gururlu ve mutluyum, madalya kıl payı kaçtı. İster istemez hüzünlüyüm. Tüm Türkiye’ye teşekkür ederim. Federasyonuma ve hocama desteklerinden dolayı teşekkür ederim. Taktikler işe yaradı, 2026’da madalya için koşacağım, yarışmalara hazırlanıyorum” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Erzurum Valisi Okay Memiş, olimpik sporcu Furkan Akar’ı altınla ödüllendirdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.