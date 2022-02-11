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Kültür Yolu Projesi’ne bir ödül de Baksı Kültür Sanat Vakfı’ndan

İHA

Erzurum Büyükşehir Belediyesi'nin en önemli yatırımlarından biri olan Kültür Yolu Projesi, bu yıl ikincisi düzenlenen Anadolu Ödülleri kapsamında 'Restorasyon' alanında en iyi proje seçildi.

Kültür Yolu Projesi’ne bir ödül de Baksı Kültür Sanat Vakfı’ndan

Erzurum Büyükşehir Belediyesi’nin en önemli yatırımlarından biri olan Kültür Yolu Projesi, bu yıl ikincisi düzenlenen Anadolu Ödülleri kapsamında ‘Restorasyon’ alanında en iyi proje seçildi.
Baksı Kültür Sanat Vakfı’nca İstanbul Hilton Otel’de düzenlenen ödül töreninde 35 şehirden toplam 133 proje değerlendirildi. Büyükşehir Belediyesi’nin hayata geçirdiği Kültür Yolu Projesi “Anadolu Ödülü”ne layık görüldü. Erzurum Büyükşehir Belediyesi’nin ödülünü Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen adına Başkan Danışmanı Hüseyin Koçan aldı.
Koçan, törende yaptığı konuşmada, “Erzurum’un tarihi dokusu ve kültürel mirasını koruma, yaşatma ve gelecek nesillere aktarma konusunda Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Sekmen Beyefendi’nin çok özel projeleri var. İşte bunlardan biri de kuşkusuz Kültür Yolu Projesi’dir. Geçmişi gelecekle buluşturma, gelenek ve yeniliği birleştirme, yerelden evrensele giden yolda kültürel mirasa sahip çıkma alanında ortaya konan Kültür Yolu Projemizle şehir tarihini tabiri yerindeyse gün yüzüne çıkardık. Bizi bu ödüle layık gören bilim insanlarına, kıymetli jüri üyelerine ve Baksı Kültür Sanat Vakfı’nın kurucusu Sayın Prof. Dr. Hüsamettin Koçan’a Sayın Başkanımız adına teşekkür ediyorum” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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