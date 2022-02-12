Buzu kırıp balık tutuyorlar

Erzurum'un Aşkale ilçesinde soğuk havanın hüküm sürdüğü bugünler de gençler buzu kırıp balık tutuyor.

Aşkale'nin simgeleri durumunda olan Karasu nehrinde gerek ilçeden gerekse nehrin geçtiği yakın köylerden balık tutmak için gelen vatandaşlar önce buz tutan göletler de kalın buz tabakasını kırarak balık tutuyorlar.

Son zamanlarda havaların çok soğuk olması nedeniyle Karasu nehrinin bir çok noktası buz tuttu. Vatandaşlar kalın buz tabakasını önce balta ile kırıp sonrasında oltaları suya bırakarak balık tutuyor.

Vatandaşlar, “3 kilometre uzaklıkta ki köyden gelip nehirde balık tutuyoruz. Balta ile buzu kırıp olta ile balıkları tutuyoruz” diye konuştu.

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