Köksal Zil güven tazeledi

Tek liste halinde yapılan seçimde mevcut başkan Köksal Zil güven tazeleyerek yeniden başkan seçildi.

Tortum Esnaf ve Sanatkarlar Odası seçimi Tortum çok amaçlı konferans salonunda yapıldı. Divan başkanlığını Erzurum Esnaf ve sanatkarlar Odaları birliği başkanı Rasim Fıratın yaptığı seçimde 221 üyesi bulunan Tortum Esnaf Ve Sanatkarlar Odası seçiminde 188 oy alarak Köksal Zil tekrar başkan seçildi.

Seçim sonunda bir konuşma yapan Köksal Zil, “Her zaman yaptığımız hizmetlerimiz ile öncü bir oda olmak, odamızın çıtasını daha yukarılara çıkarmak gayreti içinde olduk. Çok iyi de yol aldık. Birçok güzel proje ile esnafımızın her alanda güçlenmesi için çalışacağız. Tarafsız hizmet anlayışı ve sizlerin desteği ile önümüzdeki süreçte damga vuracak yeni projelerimizi hayata geçirme gayreti içinde olacağız. Bana güvenen üyelerimizin bu güvenini boşa çıkarmamak için yepyeni projeler geliştireceğiz. Herkese teşekkür ediyorum” dedi.

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