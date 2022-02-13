Prof. Dr. Aktaş: Köpek saldırdığında kaçmayın, göz teması kurmayın

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Prof. Dr. Aktaş: Köpek saldırdığında kaçmayın, göz teması kurmayın

DHA

Prof. Dr. Aktaş: Köpek saldırdığında kaçmayın, göz teması kurmayın


Salih TEKİN/ ERZURUM, (DHA)ERZURUM Atatürk Üniversitesi Veteriner Fakültesi  Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Sinan Aktaş, son günlerde yaşanan köpek saldırılarıyla ilgili açıklamada bulundu. Prof. Dr. Aktaş, köpek saldırılarında paniklemeden, kaçmadan hiç hareket etmeden beklenilmesini ve göz temasından uzak durulmasını önerdi.
Atatürk Üniversitesi Veteriner Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Sinan Aktaş, son zamanlarda yaşanan köpek saldırılarıyla ilgili değerlendirmesinde, sokak köpeklerinin saldırgan olmalarının bazı sebepleri olduğunu söyledi. "Bunlardan birincisi ve en önemlisi köpeklerin sahiplenme duyguları" diyen Prof. Dr. Aktaş, şöyle konuştu:
"Bazen bir fiziki mekanı,bazen bir coğrafik alana, başka bir canlıya, bir gıdaya, eşlerine veya insana karşı sahiplenme duygusuna sahip olmaları. Sahiplendikleri şeyi kaybetme hissiyatına kapıldıkları an, hemen savunmaya geçip saldırgan bir tavır sergileyebiliyorlar. En önemli nedenlerden bir tanesi açlık. Eğer gıdaya, besine ulaşamazlar ise avcı rolüne bürünecekler, kendileri bunu tedarik etmeye çalışacaklar. Avcı rolüne bürünmeleri de agresifleştirecek, saldırganlığa olan meyli artıracak. Bir diğer neden insanlarla olan geçmişleri. Eğer köpekler o yaşlarına kadar temas ettikleri insanlardan kötü bir davranış görmüşler ise karşılaştıkları insanların yine kendilerine kötü bir tavır sergileyeceklerini düşünerek kendilerini savunmaya geçebiliyorlar ve saldırgan bir hale gelebiliyorlar. Buna neden insan olduğu gibi bazı objelerde bunu tetikleyebiliyor. Bunlar, elinde bir şemsiye olan vatandaş bir sokak köpeğine o şemsiyeyi kullanarak biraz ters bir davranışta bulunmuş olsun. Köpek şemsiye ya da şemsiye benzer bir objeyi gördüğü zaman belki bu olayı hatırlayıp yine kendini savunmak reaksiyonu göstereceği için saldırgan bir tavır sergileyebiliyorlar. Son zamanlarda gördüğümüz bu saldırganlık olayları genellikle birden fazla köpeğin işin içinde olduğu olaylar olarak görüyoruz. Sürü psikolojisi.  Burada da şöyle bir tahmin ya da öngörü var. O sürünün muhakkak bir lideri vardır. Eğer lider az önce bahsettiğimiz gerekçelerden dolayı karşıdaki canlıya, bu insan da olabilir, başka bir hayvan türü de olabilir. Saldırma meyilinde olursa yanındaki diğer köpekler de aynı tavrı sergileyip o canlıya saldırma meyili gösterebiliyor. Saldırganlığın öngörülen nedenlerinden bir tanesi de köpeklerin eşlerini korumaya çalışmaları, öyle bir hissiyata sahip olmaları. Buna nazaran da yine eşlerinin zarar göreceğini düşündükleri an kendilerini bir savunma meyili göstererek karşıya belki bir saldırgan tavır sergilemeleri de mümkün olabiliyor."  
PANİKLEMEYİN, KAÇMAYIN, GÖZ GÖZE GELMEYİN 
Köpek saldırılarında neler yapılması konusunda tavsiyelerde bulunan Prof. Dr. Aktaş, şunları söyledi:
"Her şeyden önce kaçmayacağız, panik yapmayacağız. Çünkü köpekler hareketli objelere ilgi duyuyorlar. Köpekler, bisiklet süren, motosiklet sürenin peşinden koşarlar. Otomobile saldırır, havlar, beraberinde koşmaya gayret ederler. Yani hareketli objelere ilgi duyarlar. Bir köpek saldıracağı zaman kesinlikle kaçmayın. Dikkat edilecek bir diğer şey göz teması. Göz teması insan açısından yine negatif bir durum oluşturabileceği de bilinen bir gerçek. Çünkü göz teması kurulduğunda köpeğin tedirginliği, korkusu artacak ve buna da bağlı olarak saldırganlığı daha da artacak. Denir ki böyle bir durumda köpeklerle göz teması kurmayın, hatta ağaç duruşu denen bir ifade vardır. Yani hiç hareket etmeden, göz teması kurmadan öylece kalmamız gerekli. Eğer elimizde herhangi bir obje varsa yani bu bir alışveriş poşeti olabilir, bir şemsiye olabilir, elimizde ne varsa köpekle aramıza bir bariyer oluşturacak şekilde onu koyabiliriz. Köpekle aramıza küçük bir bariyer oluşturacak şekilde o an elimizde ne varsa araya alabiliriz. Dediğim gibi kaçmadan, koşmadan yavaş adımlarla göz teması da kurmadan o bölgeden hareket ederek uzaklaşmak yapılabilecek en doğru uygulamalar."
BESLENME VE SAHİBİNİN DAVRANIŞI
Tarım ve Orman Bakanlığı'nın ülke genelinde yaklaşık 5-6 ırkı riskli, yasaklı olarak ilan ettiğini ifade eden Prof. Dr. Aktaş, "Aslında bu konu irdelendiğinde şöyle bir istatistiki veri yok 'en saldırgan köpek Pitbull'dur' gibi. Ama saldırma durumunda zarar verme oranı en yüksek olan köpek ırklarından biri Pitbull. Çenesinin çok güçlü olması gibi. Bu ve benzeri köpek ırklarının ne bileyim agresif olmaları, saldırgan olmaları bakım ve besleme şartları ile çok alakalı. Sahibinin hayvanlara gösterdiği ilgiyle çok yakından alakalı" dedi.  DHA-Genel Türkiye-Erzurum / Merkez Salih TEKİN
2022-02-13 09:27:12

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Erzurum’da ‘Yeniden Asya ve İran’ programı düzenlendi
YEREL HABERLER Erzurum’da ‘Yeniden Asya ve İran’ programı düzenlendi
Direksiyon hakimiyetini kaybetti karşı şeritten gelen otomobile çarptı: 2 yaralı
YEREL HABERLER Direksiyon hakimiyetini kaybetti karşı şeritten gelen ...
Köksal Zil güven tazeledi
YEREL HABERLER Köksal Zil güven tazeledi
Buzu kırıp balık tutuyorlar
YEREL HABERLER Buzu kırıp balık tutuyorlar
Başkan Şenyurt güven tazeledi
YEREL HABERLER Başkan Şenyurt güven tazeledi
Erzurum’da enerji dolu temaslar
YEREL HABERLER Erzurum’da enerji dolu temaslar
Antarktika Bilim Seferi ekibi beyaz kıtaya ulaştı
YEREL HABERLER Antarktika Bilim Seferi ekibi beyaz kıtaya ulaştı
Enerji Kentleri zirvesi Erzurum’da başladı
YEREL HABERLER Enerji Kentleri zirvesi Erzurum’da başladı
Kültür Yolu Projesi’ne bir ödül de Baksı Kültür Sanat Vakfı’ndan
YEREL HABERLER Kültür Yolu Projesi’ne bir ödül de Baksı Kültür Sanat ...
“Sanaldan Davet Projesi” hayata geçirildi
YEREL HABERLER “Sanaldan Davet Projesi” hayata geçirildi
2021 yılında nüfusu en fazla artan ilçe Yakutiye
YEREL HABERLER 2021 yılında nüfusu en fazla artan ilçe Yakutiye
Sağlık çalışanlarından örnek davranış
YEREL HABERLER Sağlık çalışanlarından örnek davranış
Türkiye’nin tek Çocuk Adalet Merkezi'nde ilk kez bir duruşma görüntülendi Bu duruşma salonunda çocuklar sanıkla yüz yüze gelmiyorlar
YEREL HABERLER Türkiye’nin tek Çocuk Adalet Merkezi'nde ilk kez bir ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.