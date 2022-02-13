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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İspir YBO’Da açılış coşkusu

İHA

İspir YBO’Da açılış coşkusu

Erzurum’un İspir ilçesinde faaliyet gösteren İspir Kaymakamı Murat Acar ve eşi Zehra Acar’ın öncülüğünde başlatılan Yatılı Bölge Ortaokulu pansiyonu dinlenme odalarının yenilenme çalışmaları tamamlanarak açılışı gerçekleştirildi.
Öğrencilere, Zeka Oyunları Sınıfı ve KUDAKA tarafından finanse edilen Yazılım Sınıfı açılıp hizmete sunuldu. Aksu Vadisi Dernek Başkanı Hanifi Aksu aracılığıyla öğrencilere kitap desteği ve bir valiz odası desteği de sağlandı.
Düzenlenen programa, İspir Kaymakamı Murat Acar ve eşi Zehra Acar, Belediye Başkanı Ahmet Coşkun, Demir Export Genel Müdürü Ramazan Yön, Asliye Hukuk Hakimi M. Akif İpek, Asliye Ceza Hakimi Ahsen Şenol İpek, İlçe Emniyet Amiri Adem Kara, İlçe Jandarma Komutanı Engin Bodur, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Aydın, Demir Export Sosyal Etki Müdürü Senem Bulut, MHP İspir İlçe Başkanı Sinan Aydemir, Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Arslan, Aksu Vadisi Derneği Başkanı Hanifi Aksu, İspir Muhtarlar Derneği Başkanı Yaşar Dursun, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrencilerin katılımları ile gerçekleştirildi.
Konuşmaların ardından gerçekleşmesinde desteklerini esirgemeyen başta Kaymakam Murat Acar ve eşi Zehra Acar olmak üzere tüm paydaşlara plaket takdim edildi.

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