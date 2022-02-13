Kargapazar şehitleri, 106 yıl sonra anıldı



Turgay İPEK/ ERZURUM, (DHA)- ERZURUMUN'un Kargapazar Dağları'nda, 1916 yılı Şubat ayında TürkRus savaşı sırasında şehit düşen 350 subay ve er, anıldı. Anma etkinliğini düzenleyen Kamp Karavan Doğa Sporları ve Offroad Derneği üyeleri, 4x4 özel yapım araçları ile çıktıkları şehitlikte dua etti. Araştırmacı yazar Abdurrahman Zeynal, "Vatan müdafaası uğrunda tamamı şehit olan Çanakkale'deki 57'nci alay ruhu ile Erzurum'un Kargapazar Dağları'ndaki ruh aynıdır. Kargapazar şehitleri, ordusunu imhadan kurtarmak için şehit olacağını bilerek savaşa giden kahramanlardır" dedi.

Erzurum'un Pasinler ilçesine bağlı Kargapazar Dağları'nda şehit olan 350 isimsiz kahraman aradan geçen 106 yıl aradan sonra ilk kez anıldı. 1916 yılı 12-16 Şubat Türk-Rus Savaşı (Birinci Dünya Savaşı Kafkas Cephesi) sırasında gerçekleşen muharebeler neticesinde şehit olan subay ve erlerin anılması için ilk olarak merkez Yakutiye ilçesindeki Atatürk anıtı önünde toplanıldı. Kamp Karavan Doğa Sporları ve Offroad Derneği üyeleri, yaklaşık 60 özel yapım araçları ile konvoy halinde kent merkezine 30 kilometre uzaklıktaki şehitliğe doğru yola çıktı. Deniz seviyesinden 2 bin 74 metre yükseklikte ve kalınlığı 2-3 metreyi bulan kar tünellerinin içinden geçerek şehitliğe varıldı. Protokol ve vatandaşların da eşlik ettiği anma töreninde duygu dolu anlar yaşandı. Kur'an-ı Kerim'in okunması ardından katılımcılar şehitler için ellerini açıp, dualar ettiler.

Vatan müdafaası uğrunda tamamı şehit olan Çanakkale'deki 57'nci alay ruhu ile Erzurum'un Kargapazar Dağları'ndaki ruhun aynı olduğunu söyleyen araştırmacı yazar Abdurrahman Zeynal, Kargapazar Dağları'nda şehit olan 350 subay ve erin, ordusunu imhadan kurtarmak için şehit olacağını bilerek savaşa giden kahramanlar olduğunu söyledi. Zeynal şunları söyledi:

"Pasinler Ovası'nın kuzey tarafına düşen Kargapazar Dağları'nda 350 kişilik Türk ordusu, Pasinlerin'in kuzey tarafından hareket eden Rus ordusunu ve topçu bataryalarını şehitliğin bulunduğu yerde karşılayarak amansız bir savaşa tutuştular ve tamamen şehit olarak toprağa düştüler. Rusların amacı deve boynu geçidini geçemeyeceklerini anladıklarından Kargapazar Dağları'nı aşarak Köşk köyünden aşağı inerek Erzurum Ovası'na ve buradan Umudum köyünü geçerek Tifnik Köprüsü'nden Erzurum'u batıdan kuşatıp Türk ordusunu imha etmekti. Ama Kargapazarı şehitleri canlarını vererek bunu engelledi. Kargapazar şehitleri sayesinde Türk ordusunun zaman kazanarak Ilıca istikametine güvenli bir şekilde geri çekilmesi sağlanmıştır."

Erzurum Teknik Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Başkanı Prof. Dr. Murat Küçükuğurlu, 106 yıl önce yaşanan büyük savaşın içinde kırılma noktası olan Kargapazar Dağları'nda şehit olan atalarımızı anmak üzere bir aya geldiklerini belirtti. Bu büyük savaşın özellikle doğu cephesinde yani şu anda üzerinde buluduğumuz çoğrafyanın çok önemli savaşlara ve çok önemli kırılma noktaların sahne olduğunu vurgulayan Küçükuğurlu, "Bunlardan biri hepimizin bildiği gibi Sarıkamış'da bir diğeri de Kargapazarı Dağları'ndaki savaşlandır. Bu iki savaş arasında doğuradan bir bağlantı vardır. Nitekim Sarıkamış ve Kargapazar Dağları'nda savaşın seyrini belirleyen en önemli faktör şiddetli kıştır. Her iki çoğrafyada da yer yer 4 metreyi bulan yüksek kar yığınları ve tipiler savaşı belirlemiş ve bu nedenle binlerce asker bazen savaşmadan bazen de savaşarak şehit olmuşlardır. Kargapazar bir nevi Sarıkamış'ın sonucudur" diye konuştu.

Kamp Karavan Doğa Sporları ve Offroad Derneği Başkanı Atilla Semih, amaçlarının tarihte unutulmuş bu gibi önemli yerleri hatırlatmak ve gelecek nesillere aktarmak olduğunu söyledi. Semih, "Bugün burada kefensiz yatan şehitlerimizi ziyaret ediyoruz. Onlar buraya geri dönmeyeceklerini bilerek geldiler. Şehit düşerek Türk ordusunun Ruslar tarafından imha edilmesini önlemiştir" dedi.(DHA)FOTOĞRAFDHA-Genel Türkiye-Erzurum / Merkez Turgay İPEK

2022-02-13 17:19:25



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