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Gündüz Vali, gece kayakçı Palandöken’de gece kayağının tadını çıkarttılar

İHA

Türkiye'nin en gözde kayak merkezlerinden biri olan Palandöken'de gece kayağı kayak severlere alternatif sunuyor. Gündüz işte ve okulda olanlar gidemedikleri kayağın tadını gece çıkartıyor. Spora ilgisiyle bilinen Erzurum Valisi Okay Memiş da gece kayağını tercih edenlerden oldu.

Gündüz Vali, gece kayakçı Palandöken’de gece kayağının tadını çıkarttılar

Türkiye’nin en gözde kayak merkezlerinden biri olan Palandöken’de gece kayağı kayak severlere alternatif sunuyor. Gündüz işte ve okulda olanlar gidemedikleri kayağın tadını gece çıkartıyor. Spora ilgisiyle bilinen Erzurum Valisi Okay Memiş da gece kayağını tercih edenlerden oldu.
Bünyesinde Palandöken Kayak Merkezi ve Konaklı Kayak Merkezini bulunduran Erzurum’a bu kış yerli ve yabancı turist akını sürüyor. Sezon boyunca tüm zamanların rekor ziyaretçisini ağırlaması beklenen Erzurum’da ziyaretçilere gece kayağı imkanı sunuluyor. Akşam 20.00’ye kadar açık olan gece pistleri gündüz iş ve okulda olup kayağa gelemeyenlere veya gece kayağını denemek isteyenlere alternatif oluyor. Toplam 70 kilometrelik pistleriyle turistlere unutulmaz kar tatili yaşatan kayak merkezlerindeki doluluk oranları hafta sonları yüzde yüze ulaşıyor.
Özellikle gece kayağı yapan kayak severler meşaleli kayak gösterisi ve ledli kayak gösterilerini de yakından izleme fırsatı buluyor.
Gece kayağını tercih edenler arasında sadece turistler bulunmuyor. Spora ilgisiyle tanınan Erzurum Valisi Okay Memiş de gündüz kayak yapma fırsatı bulamayınca gece kayağını tercih ediyor. Hem Erzurum’un tanıtımı için hem de spor yapmak amacıyla piste çıkan Vali Memiş profesyonel kayakçılara taş çıkartıyor.

“Gündüz ayrı gece ayrı bir güzellik sunuyoruz”
Açıklamalarda bulunan Erzurum Valisi Okay Memiş, 10 kilometrelik pistte gece kayağı yaptıklarını ifade ederek, “2 bin 600 rakımda Palandöken’in zirvelerindeyiz. Türkiye’de gece kayağı yapılacak en güzel yerlerden birindeyiz. En güzel pistlere sahip bir il Erzurum, toplam 70 kilometreyi gecen pist uzunlukları var. Gece kayağı yaptığımız alan ise 10 kilometrelik bir alan diyebiliriz. 3 bin 200 rakımdan aşağı bin metrelik bir kod farkında kayak yapılma imkanı sunuyoruz. Gündüz ayrı gece ayrı bir güzellik sunuyoruz” dedi.

“Rekor bekliyoruz”
Bu yıl ziyaretçi sayısında rekor beklediklerini aktaran Vali Memiş, “Bu yıl hem yerli hem yabancı turistlerin çok fazla ilgisi var. Bu yıl 1.5 milyonu geçti ziyaretçilerimiz. Dağda 2 binden 3 bine çıkarttık yatak kapasitesini. Bu yıl rekor bekliyoruz. Bu yıl 1.5 milyona dayandık. Her yıl bu daha da artacak göreceksiniz” şeklinde konuştu.

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