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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Orhan İMO’da güven tazeledi

İHA

Başkan Orhan İMO’da güven tazeledi

İnşaat Mühendisleri Odası (İMO) Erzurum Şubesi’nde 16’ncı dönem genel kurulu yapıldı. Daha önceki başkanlık seçimlerinin kıran kırana geçtiği İnşaat Mühendisleri Odası Erzurum Şubesi’nde, genel kurula bu kez birlik ve beraberliğin yanı sıra mevcut yönetim anlayışından duyulan memnuniyet damgasını vurdu.
Geride kalan hizmet dönemini hem yönetimi ve hem de meslek mensubu üyeleriyle birlikte büyük bir ahenk ve uyum içerisinde tamamlayan Abdulkadir Orhan, kendisinden başka aday olmadığı için tek liste halinde girdiği seçimden güven tazeleyerek çıktı. İMO Erzurum Şube Başkanlığı görevine yeniden seçilen Başkan Orhan, “Tüm enerjimiz ve elde ettiğimiz tecrübemizle beraber ara vermeden kollarımızı sıvayarak çalışmalarımıza son sürat devam edeceğiz” dedi.
Karayolları 12. Bölge Müdürlüğü konferans salonunda gerçekleştirilen genel kurulda, Divan başkanlığını Bayındırlık eski İl Müdürü Yaşar Güvenç yaparken, yardımcılıklarını Aziziye Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürü M. Emin Bayram üstlendi. Divan kâtipliği görevinin Başak Taştan ve Elif Kekeç’e verildiği genel kurula, üyelerin yoğun katılımı dikkatlerden kaçmadı. Yönetim ve Denetim Kurulu raporlarının okunarak ibra edilmesinin ardından genel kurula hitap eden İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı Abdulkadir Orhan, geride kalan iki yıllık hizmet dönemine yönelik bir değerlendirmede bulundu. Orhan, “Yaklaşık iki yıl önce, ailem gibi gördüğüm ekip arkadaşlarımla beraber, odamız ile mesleki değerlerimizi koruyup yüceltmek için, dertlerimizi, geleceğe dönük kaygılarımızı ve dağ gibi birikmiş sorunlarımızı çözmek için bir yola çıktık. Bu iki yıl boyunca kimseyi ayırmadan ötekileştirmeden, herhangi bir art niyet göstermeden, sadece ve sadece büyük ve sıcak ailemizin bir parçası olan tüm üyelerimizin dertleriyle dertlenmeye çalıştık” diye konuştu.
Pandemi koşulları sebebiyle yönetim hedef ve planlarının yüzde 100 gerçekleşmemiş olsa bile ortaya koyulan azim ve gayret sayesinde başarılı birçok işe imza attıklarını ifade eden Abdulkadir Orhan, “Yine de geçtiğimiz iki yıllık süreçte, tüm bu hedeflerimizi gerçekleştirmeye çalışırken, bilmeden, istemeden de olsa üzdüğümüz meslektaşlarımız bizleri affetsin. Zira mütemadiyen tek amacımız, birlik ve beraberlik içerisinde odamızın onurunu koruyup, daha iyiye ulaştırmayı hedeflemekten ibarettir. Biran önce nihayete ermesini dilediğimiz pandemi sürecinin etkisi altında görev yaptığımız iki yılın sonunda, Allah’a şükürler olsun ki, bizleri bugüne kavuşturdu. Siz değerli meslektaşlarımla beraber bizlere bu çatı altında toplanmayı nasip etti. İki yıl önce, üyelerimizin karşısına çıkarken hissettiğimiz aynı heyecanı bugün de hissederek, tüm samimiyetimizle, enerjimizle, ideallerimizle ve gayretimizle tekrar sizlerin karşısına, teveccühünüze tekrardan mazhar olmak için çıkmış bulunuyoruz. Allah çıktığımız bu yolda, bizleri mahcup etmesin ve bu göreve layık olmayı bizlere nasip eylesin!” niyazında bulundu.
“Odamıza değer katmak arzusundayız”
İnşaat Mühendisleri Odası (İMO) Erzurum Şube Başkanı Abdulkadir Orhan, 2024 yılının Şubat ayına kadar göreve bir kez daha talip olduklarının altını çizerek, “Bu tarihe kadar aynı dinamizmle beraber gerçekleştirmek istediğimiz hedeflerimiz ve projelerimiz var. Bugün bir önceki seçimde verdiğimiz sözleri gerçekleştirerek alnımız ak bir şekilde karşınıza çıktığımız gibi, iki yıl sonra da, yine birçok projeyi hayata geçirmiş olarak üyelerimize hesap verebilmeyi temenni ediyorum. Tüm enerjimiz ve elde ettiğimiz tecrübemizle beraber ara vermeden kollarımızı sıvayarak çalışmalarımıza son sürat devam edeceğiz. Tek derdimiz üyelerimizin dertleriyle dertlenebilmek ve odamıza değer katabilmektir. Bunun için tüm samimiyetimizle ve tüm inancımızla bizler buradayız. Seçimden bir gün sonra, oy versin ya da vermesin, genel kurula katılsın ya da katılmasın, kimseyi ötekileştirmeden, herkesi kucaklayarak, hepinizin fikirlerini alıp değerlendirerek, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da, aynı bilinçle görevimizi ifa etmeye devam edeceğiz” şeklinde konuştu.
İşte Erzurum İMO’nun yeni yönetimi
Yapılan konuşmaların ardından Karayolları 12. Bölge Müdürlüğü Yol Spor Sosyal Tesislerinde oylamaya geçildi. Delegelerin tamamının desteğini alan Abdulkadir Orhan, İnşaat Mühendisleri Odası Erzurum Şube Başkanlığı görevine yeniden seçilirken, odanın Yönetim Kurulu asil ve yedek üyeleri ise, şu isimlerden oluştu:
Abdulkadir Orhan, Melih Ermancık, Hakan Unus, Mahmut Kılıç, M. Emin Barulay, Tuğçe Kars, M. Fatih Tunç.
Ferit Özer, M. Furkan Sağsöz, Fatih Özkan, Alper Dedeşin, Ayşenur Kırmacı, Rıdvan Bulut, G. Merve Diler.

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