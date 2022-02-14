Oltulular kış ortasında baharı yaşıyorlar

Oltulular kış ortasında güneşli havayı fırsat bilip parklarda mangal yakıp çay içerken çocuklarda güneşin tadını çıkardılar.

Türkiye'nin dört bir yanında kar ve soğuk havanın olumsuzlukları yaşanırken Erzurum'un Oltu ilçesi adeta bahar havası yaşıyor. Çocuklar parklarda kaydıraklardan gönüllerince eğlenirken, vatandaşlar park ve kahvehane önlerinde çay keyfi yaşıyorlar.

Oltulu Abdurrahman Şahin, “Doğu Anadolu soğuktan donuyor. Oltu sıcak kapıda çay içiyoruz Şubat ayında Oltu’da muhteşem bir hava var. Oltu filorası faunası ve kliması ile böyle bir ilçe kış aylarının soğuk ve çilesinden muzdarip olan insanları Oltu'da yaşamaya davet ediyoruz" dedi.

Oltu esnaflarından Servet Coşkuoğlu, “Oltu cennet gibi memleketimiz daha önce Şubat ayında bu kadar sıcak olmazdı. Çok güzel hava, herkes kapılarda çayını içip keyfine bakıyor” dedi.

Oltulu Ümit Musaoğlu, “Doğu Anadolu’da her taraf kar tipi soğuk ama güzel Oltumuz da bugün baharı yaşıyoruz, çok güzel bir hava var. Herkes dışarda güneşin tadını çıkarıyorlar” diye konuştu.

Oltulu Celal Çimen “Şuan çok güzel hava. Türkiye’de gerçekten ilçemizin iklimi gayet sıcak. Oltumuz şuan tamamen baharı yaşıyor. Herkes dışarda ve güneşin tadını çıkarıyor. Mükemmel bir havamız var belki de Antalya’da da bu kadar sıcak değildir” dedi.

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