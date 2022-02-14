İnegöl’deki iş adamlar Erzurum’u ziyaret ettiler

Erzurum Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği davetlisi olarak Erzurum’a gelen İnegöl Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği yönetim kurulu üyeleri Erzurum ve Oltu’yu ziyaret ederek incelemelerde bulundular.

Türkiye’nin batısındaki ticareti Doğu Anadolu’ya taşıyabilme adına incelemelerde bulunan İnegöl Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği üyeleri Oltu’da tarihi ve Kültürel yerleri ziyaret ettiler. Erzurum Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği Şube Başkanı Fuat Demir, “Bugün Bursa İnegöl Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği yönetim kurulu üyelerini Erzurum’da misafir etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Heyetimiz önce Erzurum’da ziyaretlerde bulundular daha sonra Oltu Organize sanayide yeni açılan fabrikaları gezdirdik. Amacımız bölgemizde yatırım yapmalarını sağlamak. Devletimizin en son açıklamış olduğu ekonomi paketinde istihdama yönelik paketteki projelerden yararlanmak ve bu bölgede fabrika kurdurmak. Umuyoruz ki başarı oluruz amacımız istihdama katkı sunmaktır” dedi.

Bursa İnegöl Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği Şube Başkan Yardımcısı Fatih Öztürk, “İnegöl Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği olarak Erzurum’u ziyaret ettik, şube ziyaret kapsamında ilk gün Erzurum Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği Şubesini ziyaret ettik. Sağ olsun Fuat Demir başkanımız bize Erzurum’u gezdirdi Palandökende kayak yaptık ikinci günümüzde Oltu’ya geldik herkes tarafından bilinen Oltu Taşı tespihlerinin yapılışından satışına kadar süreci gördük. Kış olmasına rağmen burada ticaretin canlı olduğunu gördük. Bütün Erzurum’u ziyaret eden hemşerilerimizin mutlaka Oltu’yu da ziyaret etmelerini arzu ediyoruz. Burada eşine dostuna hediyelik Oltu taşı bulabileceklerini söylüyorum” dedi.

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