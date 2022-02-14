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Buzlanan boruda mahsur kalan kediyi böyle kurtardı Donan borudan inanılmaz kurtuluş

İHA

Buzlanan boruda mahsur kalan kediyi böyle kurtardı Donan borudan inanılmaz kurtuluş

Erzurum’da buz tutan bahçe borusunun içerisinde mahsur kalan kediyi Cevat Çınar isimli vatandaş çekiç ve murçla buzu kırarak kurtardı. Borudan buz tutmuş halde çıkan kediyi görenler, duygu dolu anlar yaşadı.
Erzurum’un Aziziye ilçesinde yaşayan Cevat Çınar isimli vatandaş torununun bahçe borusundan kedi sesi geldiğini duyması ve haber vermesi üzerine harekete geçti. Boru içerisinde sıkışan kedinin çıkacağı alanın buzla kaplandığını gören Çınar, eline aldığı çekiç ve murçla dakikalarca kediyi kurtarmak için mücadele etti. Buzu kırmayı başaran Çınar yavru kediyi donmak üzereyken kurtarmayı başardı.
Kedinin buz tutmuş hallerinin de olduğu görüntü sosyal medyada izleyenlere duygu dolu anlar yaşattı. Çınar’a teşekkür eden kullanıcılar, paylaşılan videoya 'günün en iç ısıtan anları' yorumlarında bulundu.

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