İranlı ve Afganlı kadınlardan kuaförlük kursuna yoğun ilgi

Erzurum’da yaşayan İranlı ve Afganlı kadınlar Büyükşehir Belediyesi bünyesinde ücretsiz verilen kuaförlük kursuna yoğun ilgi gösteriyor. Farklı ülkelerden gelen kadınlar bu kursta hem birbirlerinin kültürlerini öğreniyor hem de meslek ediniyor.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Mahallebaşı Prof. Dr. Mümtaz Turhan Eğitim Merkezi ESMEK’te mesleki kurslar veriliyor. Meslek edindirme kurslarına Erzurumluların yanı sıra İranlı ve Afganlı kadınlarda yoğun ilgi gösteriyor. Kendi ülkelerinde her hangi bir mesleği olmayan yabancı uyruklu kadınlar, meslek edinme kurslarına müracaat yaparak el becerisi kazanıyorlar. Deneyimli eğitmenler kursa gelen yabancı uyruklu kadınlara eğitim veriyor. 3 ay önce başlayan kuaförlük kursunda 825 saati dolduran katılımcılara sertifika verilecek.

Kursta eğitim gören İranlı ve Afganlı kadınlar, “Buraya gelerek kuaförlük öğreniyoruz. Bu eğitimden çok memnunuz. Arkadaşlarımızla birbirimize yardımcı oluyoruz. Büyükşehir Belediyesine bu kursu açtıkları için teşekkür ederiz. Çok memnunuz” dediler.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi Mahallebaşı Prof. Dr. Mümtaz Turhan Eğitim Merkezi kuaförlük kursu eğitmeni Zehra Akbaba ise, “Erzurum Büyükşehir Belediyesi bünyesinde bulunan ESMEK’ler de eğitmenlik yapıyorum. Ülkemize gelerek bizlerle yaşamaya başlayan İran ve Afganlı kadınlara kuaförlük hakkında gerekli bilgileri veriyorum. Bize müracaat eden kadınlarla yakından ilgileniyoruz. Kursumuzda 15 İran ve Afganlı kadın bulunuyor. Bunların arasında bizlere müracaat eden Türk öğrenciler de bulunuyor. İran ve Afganlı kadınlar büyük oranda Türkçeyi kendilerince söylemeye çalışıyorlar. Kursiyerler kendi aralarında biliyorlar. Kursumuza gelen kursiyerlerden ücret almıyoruz. Büyükşehir Belediyesi tarafından masrafları karşılanıyor. Her kursiyer 825 saatlik kurs saatini dondurmak zorunda, kurslarını başarılı şekilde bitiren kursiyerlere sertifika veriyoruz. Sertifika alan kursiyerler istedikleri yerde isterlerse işletme açabilirler. Yurt dışından gelen İran ve Afganlı kadınlar memleketlerine döndükleri zaman orada da kuaförlük dükkanı açmayı düşünüyorlar” ifadelerini kullandı.

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