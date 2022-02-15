Dede ve torunu buz tutan boruya sıkışan kedi için seferber oldu Kurtardığı kedi kendine gelince hüngür hüngür ağladı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Dede ve torunu buz tutan boruya sıkışan kedi için seferber oldu Kurtardığı kedi kendine gelince hüngür hüngür ağladı

İHA

Dede ve torunu buz tutan boruya sıkışan kedi için seferber oldu Kurtardığı kedi kendine gelince hüngür hüngür ağladı

Erzurum’da buz tutan bahçe borusunun içerisinde mahsur kalan kediyi kurtarmak için dede ve torunu seferber oldu. İkili çekiç ve murçla buzu kırarak kediyi kurtardı. Soba kenarında ısınınca kendine gelen kediyi gören 11 yaşındaki Emirhan hüngür hüngür ağladı. Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan ise dede ve torunu evinde ziyaret ederek duyarlılıklarından dolayı onlara teşekkür edip hediye verdi.
Erzurum’un Aziziye ilçesinde yaşayan Cevat Çınar (51) isimli vatandaş torunu Emirhan Çınar’ın (11) bahçe borusundan kedi sesi geldiğini duyması ve haber vermesi üzerine harekete geçti. Boru içerisinde sıkışan kedinin çıkacağı alanın buzla kaplandığını gören Çınar eline aldığı çekiç ve murçla dakikalarca kediyi kurtarmak için mücadele etti. Buzu kırmayı başaran Çınar yavru kediyi donmak üzereyken kurtarmayı başardı.
Ölmek üzere olan kediyi hemen soba kenarında ısıtan dede ve torunu dakikalarca kedinin kendine gelmesini bekledi. Isındıktan sonra hareketlenen kediyi gören Emirhan Çınar ise gözyaşlarına hakim olamadı. Kedi yemeğini yedikten sonra ise evden çıkarak gözden kayboldu.
Kedi ölecek diye çok korktuğunu ifade eden Emirhan Çınar, “Ben top oynadıktan sonra eve döndüm. Kedi sesleri duydum bahçemizde. Kediyi duydum ilk önce kendim kırmaya çalıştım. Buzu kıramayınca dedeme haber verdim. Dedem geldi kırıp çıkardı. Kedi kendine gelmeyince ölecek diye ağladım. Sonra kendine geldi. Kedi yemeğini yedikten sonra kaçıp gitti” dedi.
Kediyi kurtarırken çok heyecanlandığını belirten Cevat Çınar, “Ben evdeydim, torunum çağırınca geldim. Baktım borunun içi buzla kaplanmış. Sürünerek girmiş içeri kedi öyle duruyordu. Ben indim hemen çekiç ve demir aldım. Vurarak kırdım orayı, ama çok heyecanlandım. Elimle kırılan yerden kediyi çıkartıp aldım. Eve çıkarttım. Sobaya hemen kömür atıp yanına kediyi uzattım. Kedi kendine gelince titremeye başladı. Saç kurutma makinesi ile kurttum. Sonra kedi kaçtı. Şoktadır diye tuttum getirdim. Ama yine durmadı kaçtı gitti” açıklamalarında bulundu.

Belediye Başkanı ziyaret etti
Öte yandan sosyal medyada dede ve torunun kediyi kurtardığı anları izleyen Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan ise dede ve torunu evlerinde ziyaret ederek duyarlılıklarından dolayı teşekkür etti. Ayrıca Orhan, dede ve torununa hediyede vermeyi ihmal etmedi.
Soğuk kış günlerinde sokak hayvanlarının çığlığına ses veren dede ve torunu duyarlıklarından dolayı tebrik ettiğini kaydeden Başkan Orhan, “ Bugün çok güzel bir olay yaşadık. Sosyal medyadan videoları izledim. Emirhan’ın sesi duymasıyla dedesiyle birlikte bir takım caba sarf etmişler. Cevat amca yetişmiş hemen kediyi kurtarmış. Bu bizi çok duygulandırdı. Bu tip duyarlılıklar herkes tarafından bilinmesi gerekli. Erzurum çok soğuk ve hayvanların yardıma muhtaç olduğu zamanlardayız. Bizlerde belediye olarak sürekli bu tarz çalışmalar yapıyoruz. Vatandaşımızın da bu duyarlılığı bizi çok mutlu etti. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. Onların sayesinde minik bir kedi hayata tutundu” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Ömer Nazmi Yavuz’un acı günü
YEREL HABERLER Ömer Nazmi Yavuz’un acı günü
TYB Erzurum Şube Başkanı İspirli’den Nef'î için makam çağrısı
YEREL HABERLER TYB Erzurum Şube Başkanı İspirli’den Nef'î için makam ...
İranlı ve Afganlı kadınlardan kuaförlük kursuna yoğun ilgi
YEREL HABERLER İranlı ve Afganlı kadınlardan kuaförlük kursuna yoğun ...
Erzurum Emniyet Müdürlüğü’nden örnek davranış
YEREL HABERLER Erzurum Emniyet Müdürlüğü’nden örnek davranış
Erzurum'da “Kadınların Kooperatifler Yoluyla Güçlendirme” projesi ihtiyaç analiz çalışması
YEREL HABERLER Erzurum'da “Kadınların Kooperatifler Yoluyla ...
İzne çıkan uzman çavuş valiz içine sakladığı 10 kilo 50 gram uyuşturucu maddesi ile yakalandı
YEREL HABERLER İzne çıkan uzman çavuş valiz içine sakladığı 10 kilo ...
Buzlanan boruda mahsur kalan kediyi böyle kurtardı Donan borudan inanılmaz kurtuluş
YEREL HABERLER Buzlanan boruda mahsur kalan kediyi böyle ...
İnegöl’deki iş adamlar Erzurum’u ziyaret ettiler
YEREL HABERLER İnegöl’deki iş adamlar Erzurum’u ziyaret ettiler
Akbulut, Narman Esnaf ve Sanatkarlar Odası başkanı seçildi
YEREL HABERLER Akbulut, Narman Esnaf ve Sanatkarlar Odası başkanı ...
Oltulular kış ortasında baharı yaşıyorlar
YEREL HABERLER Oltulular kış ortasında baharı yaşıyorlar
Başkan Orhan İMO’da güven tazeledi
YEREL HABERLER Başkan Orhan İMO’da güven tazeledi
Yemekten ödün vermeyerek sporla bir yılda 50 kilo verdi
YEREL HABERLER Yemekten ödün vermeyerek sporla bir yılda 50 kilo ...
Gündüz Vali, gece kayakçı Palandöken’de gece kayağının tadını çıkarttılar
YEREL HABERLER Gündüz Vali, gece kayakçı Palandöken’de gece ...
Yere düşen çantayı çaldılar, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı
YEREL HABERLER Yere düşen çantayı çaldılar, o anlar güvenlik ...
Kargapazar şehitleri, 106 yıl sonra anıldı
YEREL HABERLER Kargapazar şehitleri, 106 yıl sonra anıldı
Şehitleri anmak için araç boyu karda şehitliğe gittiler
YEREL HABERLER Şehitleri anmak için araç boyu karda şehitliğe ...
İspir YBO’Da açılış coşkusu
YEREL HABERLER İspir YBO’Da açılış coşkusu
Prof. Dr. Aktaş: Köpek saldırdığında kaçmayın, göz teması kurmayın
YEREL HABERLER Prof. Dr. Aktaş: Köpek saldırdığında kaçmayın, göz ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.